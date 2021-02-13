توب 5: محاكمة ترامب.. وجدل بسبب خريطة نفوذ تركيا

من وصول محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يومها الأخير في مجلس الشيوخ، وتصريحات وزير الخارجية المصري حول مراجعة بلاده ما يصدر عن الإعلام القطري، والجدل حول خريطة نفوذ تركيا في 2050، وتبخر حلم ليفربول في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي، وقصة 3 مسابير تصل المريخ في شهر واحد.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بعد ثلاث ساعات من المفاوضات المكثفة في أعقاب طلب النواب الديمقراطيين للشهود، انتقلت محاكمة عزل الرئيس الأمريكي السابق في مجلس الشيوخ إلى المرافعات الختامية دون دعوة أي شخص للإدلاء بشهادته.

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن بلاده ستعقد اجتماعات بين لجان ثنائية مع قطر وستراجع معها ما يصدر عن الإعلام القطري، وشدد على أن مصر ملتزمة بتعهداتها في الوثيقة الموقعة بـ"قمة العُلا".

تداول مغردون مقطع فيديو من قناة TGRT التركية الخاصة، حول خريطة افتراضية عن نفوذ تركيا بحلول عام 2050، ما أثار ردود فعل واسعة على تويتر

تبدأ حقبة جديدة من الاستكشاف على كوكب المريخ هذا الشهر، مع وصول ثلاثة زوار من الأرض. مسبار من الإمارات والصين والولايات المتحدة بغية الوصول إلى الكوكب الأحمر بمهمات تتراوح من اختبار الغلاف الجوي للمريخ إلى جمع البيانات الجيولوجية والبحث عن علامات قديمة للحياة والاستعداد لحياة جديدة قادمة.

يتبخر دفاع ليفربول عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بسرعة، بعد أن أدى أداءً دفاعيًا كارثيًا آخر إلى خسارة فريق المدرب الألماني يورجن كلوب للمرة الثالثة على التوالي