توب 5: تراشق كلامي بين عون والحريري.. وتفاصيل مثيرة عن تفشي ووهان

من التراشق الكلامي بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وما كشفه المحقق الرئيسي لبعثة منظمة الصحة العالمية - خلال مقابلته مع CNN - عن التفشي الأول لفيروس كورونا في ووهان بالصين، ورد البيت الأبيض على سؤال حول أهمية السعودية وإسرائيل للولايات المتحدة، وما ينتظر ترامب من قضايا بعد براءته في المحاكمة الثانية بمجلس الشيوخ.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

اكتشف محققون من منظمة الصحة العالمية يبحثون في أصول فيروس كورونا في الصين علامات على أن تفشي الفيروس كان أوسع بكثير في ووهان في ديسمبر/كانون الأول 2019 مما كان يعتقد سابقًا، ويسعون بشكل عاجل إلى الوصول إلى مئات الآلاف من عينات الدم

انتقدت الرئاسة اللبنانية، الأحد، رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، بعد أن هاجم موقف الرئيس ميشال عون من اقترحاته أعضاء حكومته المزمعة، وإشارته إلى "من يؤخر" اعتماد تشكيلها.

ثمة تكهنات تشغل بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول شكل العلاقة الأمريكية بإدارة الرئيس جو بايدن مع كل من السعودية وإسرائيل، وتلقت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، الجمعة، سؤالاً عما إن كانت السعودية وإسرائيل لا تزالان حليفتين مهمّتين.

بعد تبرئة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ من تهمة التحريض على التمرد واقتحام الكونغرس، ينتقل انتباهه إلى قائمة متزايدة من المشاكل القانونية، إليكم ما هي.

مع تشديد الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إليكم الدول العربية الأعلى تسجيلا للإصابات والوفيات.