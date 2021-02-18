من تداعيات العاصفة الثلجية في أمريكا، وإعلان الإدارة الأمريكية عن سبب موافقتها على صفقة أسلحة لمصر، وإقالة قاضي التحقيق في انفجار بيروت، وتفاصيل المكالمة "الدافئة" المنتظرة بين جو بايدن ورئيس الحكومة الإسرائيلية.. وصولا إلى حظر فيسبوك للمحتوى الإخباري في أستراليا.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بينما يكافح مئات الآلاف من سكان ولاية تكساس من أجل الحرارة والماء لليوم الخامس على التوالي، تضرب المزيد من العواصف القاتلة أجزاءً من الجنوب – وتسحق وسط المحيط الأطلنطي والشمال الشرقي - بالثلج والجليد.

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية على التزامها بدعم جهود مصر في تلبية متطلبات الدفاع عن النفس، وفي الوقت نفسه، ضمان عودة احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى رأس أولويات السياسة الأمريكية.

قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، الخميس، إن محكمة لبنانية عزلت القاضي الرئيسي المكلف بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت، فادي صوان، في خطوة من المرجح أن تطيل التحقيق.

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو أول اتصال بينهما منذ وصول بايدن للبيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، وأيضا أول اتصال من بايدن مع زعيم بالمنطقة.

حظر فيسبوك المستخدمين في أستراليا من متابعة الأخبار أو مشاركتها ردا على التشريع المقترح الذي من شأنه أن يجبر منصات التكنولوجيا على دفع أموال لناشري الأخبار مقابل المحتوى.