توب 5: رسالة عائلة الشيخة لطيفة.. وأمريكا مستعدة للتفاوض مع إيران

من رسالة عائلة الشيخة لطيفة، ابنة الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، ومهاجمة بايدن روسيا والصين، واستعداد أمريكا التفاوض مع إيران بشأن الاتفاق النووي، واتصال وزير الدفاع الأمريكي مع نظيره السعودي الأمير محمد بن سلمان.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

قالت سفارة الإمارات العربية المتحدة في بريطانيا، الجمعة، إن الشيخة لطيفة ابنة الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، "تتلقى الرعاية في منزل العائلة".

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن التحالف عبر الأطلنطي يشكل أساسًا قويًا للشراكة بين أوروبا والولايات المتحدة، التي تعد "حجر الزاوية لكل ما نأمل في تحقيقه في القرن الحادي والعشرين".

في خطوة غير متوقعة، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، استعدادها للتفاوض مع إيران والدول الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي، وذلك رغم عدم اتخاذ خطوات ملموسة من الجانب الإيراني لتلبية الشروط الأمريكية التي كان قد أُعلن عنها سابقا.

تحدث وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مع نظيره وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الخميس، وفقا لبيان صحفي صادر عن البنتاغون

رصد مقطع فيديو رد فعل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بعدما أدركت أنها نسيت ارتداء الكمامة عقب كلمتها أمام البرلمان الألماني.