من تأكيد خامنئي أن بلاده مستعدة لرفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60% عند الضرورة، إلى عقد أول لقاء ثنائي بين الإمارات وقطر في الكويت، وصولا إلى ردود فعل شهود عيان عايشوا لحظات اشتعال النار في محرك طائرة الركاب الأمريكية.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن بلاده مستعدة لرفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60% عند الضرورة، ورحب بقانون إلغاء الحظر البرلماني واصفا إياه بـ"الجيد"، في الوقت الذي أكد فيه رئيس مجلس الشورى الإيراني أن بلاده ستوقف العمل بـ"البروتوكول الإض

عُقد لقاء ثنائي بين الإمارات وقطر في الكويت، الإثنين، في أول اجتماع بين الدولتين منذ "قمة العُلا" التي وضعت أسس المصالحة الخليجية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

تحاول السلطات الإسرائيلية تحديد المصدر المسؤول عن تسرب نفطي إلى شواطئها، الأمر الذي أدى إلى ما يوصف بـ"إحدى أخطر الكوارث البيئية" التي ضربت إسرائيل.

لم تشهد مملكة بوتان، وهي دولة صغيرة تقع على حدود الصين والهند، سوى حالة وفاة واحدة نتيجة لفيروس كورونا، وذلك مقارنة بعدد الوفيات في جميع أنحاء العالم الذي يقترب من 2.5 مليون حالة وفاة. يبحث فريد زكريا من CNN في كيفية تمكن مملكة بوتان من تجاوز أزمة تفشي الوباء.

أُجبرت طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز على العودة إلى مطار دنفر الدولي بعد أن عانت من عطل في المحرك بعد وقت قصير من إقلاعها، مما أدى إلى تساقط حطام الطائرة على مجموعة ملاعب رياضية وبعض المنازل والساحات في إحدى ضواحي مدينة دنفر في ولاية كولورادو الأمريكية. وفي تقرير لوسي كافانوف من CNN المزيد وشهادات من شهود عيان وقت وقوع الحادثة.