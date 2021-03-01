من دعوة خديجة جنكيز، لمعاقبة ولي العهد السعودي بعد صدور"تقرير خاشقجي"، ومناورات عسكرية تركية-قطرية، إلى وصول سفير الإمارات لدى إسرائيل إلى تل أبيب، إلى حكم محكمة فرنسية على ساركوزي بالسجن 3 سنوات... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

دعت الباحثة التركية، خديجة جنكيز، إلى معاقبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "دون تأخير"، الإثنين، بعد صدور تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي

ستجري القوات القطرية ونظيرتها التركية مناورات عسكرية في قطر ابتداء من الثلاثاء، تستمر حتى 31 مارس/أذار الجاري، وفق ما أعلنته قناة TRT الرسمية التركية

وصل السفير الإمارايت لدى إسرائيل، محمد الخاجة، إلى تل أبيب، الإثنين، والتقى وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكينازي، وناقش معه تطور العلاقات بين الدولتين

حكمت محكمة فرنسية على الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي، الإثنين، بالسجن 3 سنوات بتهم فساد واستغلال نفوذ، مع وقف تنفيذ سنتين من الحكم

انتقد نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الإثنين، بسبب طريقة تعامله مع السعودية في سبيل استمالة إيران نحو طاولة المفاوضات حول الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن الإيرانيين "أذكى" من بايدن