توب 5: حديث الحريري عن "رضا السعودية".. ورد ماركل على قصر باكنغهام

من تصريحات مسؤولين أمريكيين يكشفون لـCNN ما يدور في البيت الأبيض حول موقف جو بايدن من ولي العهد السعودي، وآخر تطورات معارك مأرب باليمن، وتصريحات رئيس حكومة لبنان المكلف عن ما يثار حول "رضا السعودية" عن تشكيله الوزاري، ورد ميغان ماركل على القصر الملكي في بريطانيا.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

هل سيعاقب بايدن محمد بن سلمان؟ مسؤولون يكشفون لـCNN ما يدور بالبيت الأبيض

كشف مسؤولون بإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ما يدور خلف كواليس البيت الأبيض حول معاقبة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان قبل وبعد نشر تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية "CIA" حول مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي.

نائب وزير خارجية الحوثي لـCNN: سيطرنا على 10 مناطق بمأرب من أصل 14

قال حسين العزي، نائب وزير خارجية جماعة الحوثي في اليمن، إن الجماعة تمكنت من السيطرة على 10 مناطق في محافظة مأرب من أصل 14 منطقة تتكون منها المحافظة.

بيان: الحريري "لا ينتظر رضا السعودية ولا غيرها" على تشكيل الحكومة عكس حزب الله وإيران

ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري بأنه "لا ينتظر رضا أي طرف خارجي لتشكيل الحكومة، لا السعودية ولا غيرها"، مؤكدا أن "حزب الله" اللبناني ينتظر "قراره دائما" من إيران، وذلك وسط تأخير تشكيل الحكومة

رحلة شديدة التعقيد..هكذا تمكن دبلوماسيين روس من مغادرة كوريا الشمالية وسط قيود كورونا الصارمة

استغرقت رحلة عودة 8 دبلوماسيين روس من كوريا الشمالية إلى وطنهم روسيا، أكثر من 32 ساعة بالإضافة إلى أنهم اضطروا لدفع عربة قطار بشكل يدوي لمسافة كيلومتر بسبب قيود جائحة كورونا التي تفرضها سلطات بيونغ يانغ.

دوقة ساسكس ميغان ميركل: قصر باكنغهام مستمر "ببث أكاذيب" عنا

أصدرت قناة CBS مقطع فيديو آخر قبل نشر المقابلة المرتقبة لدوقة ساسكس، ميغان ميركل مع أوبرا. هذا ما قالته.