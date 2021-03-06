من اللقاء التاريخي لبابا الفاتيكان البابا فرنسيس والمرجع الشيعي علي السيستاني بالعراق، وترحيب تركيا ببادرة مصرية في شرق المتوسط، وتهديد حسان دياب بالتوقف عن أداء مهامه كرئيس لحكومة تصريف الأعمال بلبنان، وتعليق يورغن كلوب على غضب محمد صلاح.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أصبح تخطي الدور للحصول على اللقاح مشكلة على الصعيد الوطني الأمريكي، من الأثرياء الذين يدفعون مقابل الجرعات قبل أن يكونوا مؤهلين إلى أصحاب العلاقات النافذة والأشخاص الذين يسيئون استخدام رموز اللقاح المخصصة للمجتمعات المحرومة.