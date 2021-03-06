من اللقاء التاريخي لبابا الفاتيكان البابا فرنسيس والمرجع الشيعي علي السيستاني بالعراق، وترحيب تركيا ببادرة مصرية في شرق المتوسط، وتهديد حسان دياب بالتوقف عن أداء مهامه كرئيس لحكومة تصريف الأعمال بلبنان، وتعليق يورغن كلوب على غضب محمد صلاح.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أول لقاء بين السيستاني وبابا الفاتيكان.. ماذا ناقشا خلال 45 دقيقة؟

استقبل المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني، السبت، البابا فرنسيس، في النجف، بأول لقاء بينهما والذي استمر لمدة 45 دقيقة، وذلك ضمن زيارة هي الأولى من نوعها لبابا الفاتيكان إلى العراق.



وزير دفاع تركيا يرحب بـ"تطور مهم" من جانب مصر.. وقناة تركية تتساءل عن إمكانية التوصل لاتفاق

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن مراعاة مصر لـ"الجرف القاري التركي" خلال قيامها بأعمال التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط "يعتبر تطورًا مهمًا للغاية".



لبنان: حسان دياب يهدد بـ"الاعتكاف" والتوقف عن تصريف الأعمال بسبب تعثر تشكيل حكومة الحريري

هدد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، بـ"الاعتكاف" والتوقف عن القيام بمهامه، بسبب استمرار تعثر تشكيل الحكومة الجديدة.



كيف علق يورغن كلوب على غضب محمد صلاح وتغريدة وكيله بـ"نقطة"؟

أكد يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي أن من حقه إجراء تغييرات في تشكيل اللاعبين بالطريقة التي يراها، نافيا وجود مشكلة مع هداف الفريق اللاعب المصري محمد صلاح.



بأموالهم وعلاقاتهم.. أمريكيون يتلاعبون بالنظام للحصول على لقاح كورونا

أصبح تخطي الدور للحصول على اللقاح مشكلة على الصعيد الوطني الأمريكي، من الأثرياء الذين يدفعون مقابل الجرعات قبل أن يكونوا مؤهلين إلى أصحاب العلاقات النافذة والأشخاص الذين يسيئون استخدام رموز اللقاح المخصصة للمجتمعات المحرومة.