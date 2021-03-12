من تعقيب مسؤول مصري على تصريحات تركية رسمية عن "بدء الاتصالات" بين البلدين، ووزير خارجية الأردن يرد على تقارير مصير المسجد الأقصى حال تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، وتركيا تقول إنها لم تتهم قيادة السعودية في قضية جمال خاشقجي، وصولا إلى الخلاف الأوروبي حول استخدام لقاح أسترازينيكا، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

مسؤول مصري يرد على تصريحات تركية عن عودة الاتصالات: نتوقع وقف التدخلات

قال مسؤول مصري إنه ليس هناك ما يمكن توصيفه بأنه "استئناف الاتصالات الدبلوماسية" بين بلاده وتركيا، في معرض تعليقه على تصريحات مسؤولين أتراك في الآونة الأخيرة، حسبما نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الحكومية، في صفحتها عبر فيسبوك.



الصفدي يرد لـCNN على تقارير مصير الأقصى في حال التطبيع بين السعودية وإسرائيل

رد أيمن الصفدي، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، على التقارير التي أفادت بأن مصير المسجد الأقصى، الذي يعتبر الأردن وصياً عليه، قد يكون مطروحاً للاستيلاء عليه في حال تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، مشيرًا إلى أن هذه "افتراضات غير منطقية".



تركيا: لا مانع من تحسين العلاقات مع السعودية.. ولم نتهم قيادتها بقضية جمال خاشقجي

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده مستعدة لتحسين العلاقات مع السعودية والإمارات، مشيرا إلى أن الرياض جعلت من قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، "مسألة ثنائية" وشدد على أن بلاده لم تتهم القيادة السعودية بالوقوف خلف هذه الجريمة من قبل.



خلاف أوروبي بعد تعليق دول استخدام لقاح "أسترازانيكا" بسبب مخاوف تجلط الدم

قامت بعض الدول الأوروبية إما بتعليق أو إيقاف استخدام دفعات معينة من لقاح "أسترازينيكا" بسبب تقارير عن إصابة أشخاص تلقوا اللقاح بجلطات دموية. لكن لا يتفق الجميع في أوروبا مع هذا الرأي، حيث أكدت وكالة الأدوية الأوروبية وفرنسا دعمهما للقاح. تقرير مراسلة CNN، ميليسا بيل.



الأمير هاري وميغان: تزوجنا قبل حفل الزفاف بـ3 أيام.. ولا أحد يدري بذلك

في جزء من مقابلة مع أوبرا وينفري، تم كشف النقاب عن حفل زفاف سري حيث قال الأمير هاري وميغان إنهما تزوجا قبل ثلاثة أيام من حفل الزفاف الملكي، لكن هل كانا كذلك حقًا؟ تستوضح آنا ستيوارت مراسلة CNN، حقيقة الأمر في التقرير المصور..