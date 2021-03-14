توب 5: مصر توضح موقفها من تركيا وقطر.. وجدل حول "حظر كلوب هاوس" في عُمان

من تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري في مجلس النواب عن العلاقات مع تركيا وقطر، إلى الجدل الذي أثارته أنباء حظر تطبيق "كلوب هاوس" في سلطنة عُمان، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، أن بلاده تتفاعل مع كافة الشركاء الدوليين والإقليميين، وفقا لسياسة التوازن في العلاقات المبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول.

تداول مغردون في سلطنة عُمان هاشتاغ "#عمان_تحظر_كلوب_هاوس"، تطبيق التواصل الصوتي، وسط أنباء عن حظر التطبيق واختلاف في الآراء حول ذلك.

دبي ظاهرة صحراوية. وفي غضون 50 عامًا، نمت من مركز تجاري صغير إلى واحدة من أكثر المدن شهرة في العالم.

تظهر النتائج المبكرة من تجربة سريرية جديدة أن عقارًا تجريبيًا من قبل شركة "Eli Lilly" يمكن أن يبطئ التدهور المعرفي لدى مرضى الزهايمر. واشتملت الدراسة على حوالي 250 شخصًا ، حصل نصفهم على الدواء الجديد ، "دونانيماب" ، وحصل نصفهم على دواء وهمي.

غم تسعيرها عند أقل من 20 دولاراً للجرعة الواحدة، تتوقع شركة "فايزر" أن تصل مبيعات اللقاح الذي طورته بالتعاون مع شركة "بيو إن تيك" إلى حوالي 15 مليار دولار بحلول نهاية هذا العام، بهامش ربح يقارب 30٪.