من إعلان أجهزة الأمن السورية عن إحباط محاولة وصفتها بـ"الإرهابية" لاستهداف العاصمة، إلى انتقاد وزير الدفاع التركي مناورات اليونان، ومنها إلى إعلان بريطانيا عن فرض مجموعة جديدة من العقوبات ضد شخصيات بارزة من النظام السوري.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلنت أجهزة الأمن السورية إحباط محاولة وصفتها بـ"الإرهابية" لاستهداف العاصمة، دمشق، الإثنين، وذلك تزامنا مع الذكرى العاشرة لما يُعرف بـ"الثورة السورية".

انتقد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الإثنين، مناورات اليونان، مشيرا إلى أنها لا تعني شيئا أمام قدرات تركيا العسكرية، وذلك في مناورات مشتركة بين الرياض وأثينا

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الاثنين، عن فرض مجموعة جديدة من العقوبات المحددة ضد شخصيات بارزة من نظام الرئيس السوري بشار الأسد، معتبرة أن العقوبات تبعث بـ"رسالة واضحة مفادها أنه لا بد من محاسبتهم على جرائمهم".

أثارت إصابة اللاعب البلجيكي لنادي ريال مدريد، إيدين هازارد، موجة من السخرية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب إصابته المتكررة منذ قدومه إلى فريقه الجديد وغيابه المتواصل عن مباريات الفريق

وصلت مبيعات الأسلحة في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في عام 2020، مع تداخل أكبر الزيادات في عمليات التحقق من الخلفية للأسلحة النارية مع أشهر من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية، وفقًا لبيانات الصناعة والحكومة.