توب 5: هجوم مصفاة النفط بالسعودية.. وجدل حول قنوات معارضة لمصر في تركيا

من تعثر الرئيس الأمريكي لحظة صعوده سلم طائرته الرئاسية، وإعلان السعودية تعرض مصفاة نفط بالرياض لهجوم حوثي، وتصريحات مستشار الرئيس التركي حول إغلاق قنوات معارضة لمصر وتسليم المعارضين في بلاده، وصولا إلى قرعة المواجهات الحاسمة لدوري أبطال أوروبا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

شاهد.. لحظة تعثر بايدن أكثر من مرة أثناء صعوده إلى طائرته الرئاسية

يظهر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في هذا الفيديو، أثناء مغادرة قاعدة أندروز المشتركة قبيل رحلته المخطط لها إلى أتلانتا، إذ كان ينتقل من مروحية إلى طائرة "سلاح الجو واحد"، لكنه تعثر أكثر من مرة أثناء صعود درج الطائرة.



السعودية: طائرات مسيرة هاجمت مصفاة نفط بالرياض.. والحوثيون: استهدفنا أرامكو

قالت السلطات السعودية إن هجومًا بطائرات مسيرة استهدف مصفاة لتكرير النفط في العاصمة الرياض، الجمعة، في ثاني هجوم على منشآت نفطية بالمملكة خلال مارس/أذار الجاري.



الإمارات تنأى بنفسها عن نتنياهو.. كيف توترت العلاقات في ظل التطبيع؟

نأت الإمارات العربية المتحدة بنفسها علناً عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب مخاوف من أن يستغل أبوظبي لتعزيز فرصه في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.



مستشار أردوغان: لم نطلب إغلاق قنوات معارضة لمصر.. وتسليم المعارضين لم يُطرح

نفى ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، الأنباء التي ترددت عن طلب السلطات التركية إغلاق قنوات معارضة لمصر، أو طرح ملف تسليم المعارضين المصريين المقيمين في تركيا لمصر في ظل محاولات التصالح بين البلدين.



أبطال أوروبا: لقاءات حاسمة بين ليفربول وريال مدريد وبايرن ميونخ وسان جيرمان كما نهائيي 2018 و2020

إنه وقت عصيب في دوري أبطال أوروبا. لقد وصلنا الآن إلى آخر ثمانية فرق، وكل فريق في ربع النهائي سيكون لديه آمال واقعية في رفع الكأس الأكثر شهرة للأندية الأوروبية في 29 مايو/أيار في نهائي البطولة بإسطنبول.