توب 5.. الحوثيون يستهدفون مطار أبها.. وعون يلتقي سفير السعودية

من إعلان الحوثيين استهداف مطار أبها غداة مبادرة السعودية الى خبر اللقاء الذي جمع بين الرئيس اللبناني والسفير السعودي في لبنان بعد يوم من حديث الحريري.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها غداة مبادرة السعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، الثلاثاء، عن استهداف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية بطائرة بدون طيار، وذلك غداة إعلان السعودية عن مبادرة لوقف إطلاق النار وإعادة إطلاق المحادثات السياسية لحل الأزمة.

بعد يوم من حديث الحريري.. عون يلتقي السفير السعودي في لبنان ويستعرض تطورات تشكيل الحكومة

التقى الرئيس اللبناني ميشال عون، الثلاثاء، السفير السعودي لدى بلاده، وليد البخاري، واستعرض معه الأوضاع العامة وتطورات تشكيل الحكومة، حسبما ذكرت الرئاسة اللبنانية

إرثه الطويل على المحك.. من هو بنيامين نتنياهو وكيف شكل إسرائيل الحديثة؟

بنيامين نتنياهو هو أطول رؤساء وزراء إسرائيل حكماً، متجاوزاً الأب المؤسس للبلاد دافيد بن غوريون. نتنياهو، المعروف باسم بيبي، ناج سياسي. بنى مسيرته على وعد أنه سيبقي إسرائيل آمنة ونهج لا هوادة فيه تجاه جيرانها.

بعد مبادرة السعودية.. إيران تدعم "أي خطة سلام" في اليمن بشروط

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، أن إيران تدعم أي خطة سلام في اليمن بشروط، وذلك بعد إعلان المملكة العربية السعودية، الإثنين، عن مبادرة لوقف إطلاق النار وإعادة إطلاق المحادثات السياسية لحل الأزمة.

بعد نتائج أرباح أرامكو السعودية.. هذا ما شهدته الشركة في عام كورونا

مع توقف السفر أثناء جائحة كورونا، شهدت أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، انخفاضاً في أرباحها السنوية بأكثر من 40٪ العام الماضي. ماذا يخبرنا ذلك عن العام الذي مضى؟ وماذا يمكن أن نتوقع في العام المقبل؟ مراسل CNN جون دفتيريوس يشرح لكم التفاصيل.