توب 5: قتلى ومصابون بتصادم قطارين في مصر.. وجدل مقاطعة كأس العالم في قطر

من تواصل أزمة إغلاق قناة السويس بسبب السفينة العملاقة المحصورة في ممرها، وسقوط قتلى ومصابين في تصادم قطارين في مصر، وصعوبات تواجه نتنياهو بسبب نتائج الانتخابات الإسرائيلية، وتحقيق استقصائي لـCNN يكشف استغلال جيش ميانمار موارد البلاد اقتصاديًا، وتعليق مدرب بلجيكا لـCNN على مقاطعة كأس العالم في قطر... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
قالت شركة برنارد شولت شيب مانجمنت (BSM)، إن فرق الإنقاذ التي تعمل على إزاحة سفينة حاويات عملاقة في قناة السويس فشلت في محاولة أخرى لإعادة تعويم السفينة، الجمعة، حيث من المتوقع جلب المزيد من المعدات للمساعدة في هذه الجهود.
أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، مصرع 32 شخصًا وإصابة 108 آخرين في حادث القطار بمحافظة سوهاج جنوب العاصمة القاهرة، فيما أعلنت الحكومة المصرية تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، وتوفير الرعاية الطبية للمصابين.
نشرت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق تقريراً عام 2019 عن المصالح الاقتصادية لقوات ميانمار العسكرية. خلُص التقرير إلى أن الضباط الذين اتهمتهم الأمم المتحدة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الجماعات العرقية، مثل الروهينغا، مسؤولون أيضاً عن اثنتين من أكبر التجمعات الاقتصادية في البلاد.