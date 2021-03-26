توب 5: قتلى ومصابون بتصادم قطارين في مصر.. وجدل مقاطعة كأس العالم في قطر

من تواصل أزمة إغلاق قناة السويس بسبب السفينة العملاقة المحصورة في ممرها، وسقوط قتلى ومصابين في تصادم قطارين في مصر، وصعوبات تواجه نتنياهو بسبب نتائج الانتخابات الإسرائيلية، وتحقيق استقصائي لـCNN يكشف استغلال جيش ميانمار موارد البلاد اقتصاديًا، وتعليق مدرب بلجيكا لـCNN على مقاطعة كأس العالم في قطر... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.



قناة السويس: فشل محاولة جديدة لتحرير السفينة العالقة.. وشركة إنقاذ: يجب القيام بأكثر مما يحدث الآن

قالت شركة برنارد شولت شيب مانجمنت (BSM)، إن فرق الإنقاذ التي تعمل على إزاحة سفينة حاويات عملاقة في قناة السويس فشلت في محاولة أخرى لإعادة تعويم السفينة، الجمعة، حيث من المتوقع جلب المزيد من المعدات للمساعدة في هذه الجهود.



مصر: مصرع 32 شخصًا وإصابة 108 على الأقل في حادث تصادم قطاري سوهاج

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، مصرع 32 شخصًا وإصابة 108 آخرين في حادث القطار بمحافظة سوهاج جنوب العاصمة القاهرة، فيما أعلنت الحكومة المصرية تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، وتوفير الرعاية الطبية للمصابين.



النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية تشكل تحديًا أمام نتنياهو

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، معركة شاقة إذا كان سينجح في تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات يوم الثلاثاء.



تحقيق استقصائي لـCNN: هكذا يستغل جيش ميانمار موارد البلاد اقتصاديًا

نشرت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق تقريراً عام 2019 عن المصالح الاقتصادية لقوات ميانمار العسكرية. خلُص التقرير إلى أن الضباط الذين اتهمتهم الأمم المتحدة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الجماعات العرقية، مثل الروهينغا، مسؤولون أيضاً عن اثنتين من أكبر التجمعات الاقتصادية في البلاد.



مدرب بلجيكا يعلق لـCNN على مقاطعة كأس العالم في قطر.. ماذا قال؟

قال مدرب بلجيكا، روبرتو مارتينيز، في مقابلة لشبكة CNN، إن مقاطعة كأس العالم 2022 في قطر ستكون "خطأً كبيراً"، مؤكداً أن ذلك سيكون بمثابة "هروب سهل" بدلاً من إحداث تغيير حقيقي.



