من رد مالك سفينة ايفر غيفن يرد على تصريحات رئيس قناة السويس بشأن التعويضات المحتملة جراء تعطل القناة، وتعثر الرئيس الأمريكي مرة أخرى أثناء صعود طائرته الرئاسية، وإعلان المجلس العسكري وقف إطلاق النار في ميانمار، وإضراب المعارض الروسي أليكسي نافالني عن الطعام، ومشكلة "جودة" في أحد المصانع المنتجة للقاح جونسون آند جونسون.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

"لا نعرف أساس مبلغ المليار دولار".. مالك سفينة ايفر غيفن يرد على تصريحات رئيس قناة السويس

قالت شركة الشحن اليابانية (شوي كيسن كيه كيه)، المالكة لسفينة Ever Given، لشبكة CNN يوم الخميس، إنها "لم تتلق أي مطالبات بالتعويض عن الأضرار من السفن العالقة"، قبل أن تساعد جهود الإنقاذ في تعويم الناقلة العملاقة التي أوقفت الملاحة في قناة السويس لمدة 6 أيام.



بايدن يتعثر مرة أخرى أثناء صعود طائرته الرئاسية.. شاهد ما حدث

تعثر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مجدداً أثناء صعود سلم طائرة "سلاح الجو واحد"، حيث كان متجهاً إلى بنسلفانيا في يوم ماطر، ومع اقتراب بايدن من نهاية السلم، تعثر بشكل طفيف.



ماذا يعني إعلان المجلس العسكري وقف إطلاق النار في ميانمار؟

أصدر المجلس العسكري في ميانمار بيانا في وقت متأخر الأربعاء أعلن فيه ما وصفته بوقف إطلاق النار من جانب واحد، على الرغم من أن البيان قال إن الجيش سيدافع عن نفسه ضد أولئك الذين يتخذون "إجراءات من شأنها زعزعة أمن الحكومة وإدارتها".



بعد حكم عليه بالسجن.. المعارض الروسي أليكسي نافالني يضرب عن الطعام

قال المعارض الروسي أليكسي نافالني، الأربعاء، إنه يدخل في إضراب عن الطعام احتجاجًا على رفض مسؤولي السجن منحه الرعاية الطبية المناسبة. وقال أحد محامي نافالني الأسبوع الماضي إنه كان يعاني من آلام حادة في الظهر أثرت على قدرته على المشي. وتقول سلطات السجن الروسي إن نافالني يتلقى كل الرعاية الطبية اللازمة.



جونسون آند جونسون تكشف عن "مشكلة جودة" أدت لتلف ما يصل 15 مليون جرعة لقاح محتملة

قالت شركة الأدوية جونسون آند جونسون الأمريكية، الأربعاء إنها اكتشفت "مشكلة جودة" في مصنع بالتيمور للمساعدة في تصنيع لقاح لفيروس كورونا بموجب عقد.