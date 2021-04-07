من رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الشعب الأردني بشأن الأمير حمزة بن الحسين، ومحادثات الاتفاق النووي مع إيران، و"الحرب السرية" في العراق، وتوضيح وكالة الأدوية الأوروبية حول الفئات العمرية الأكثر عرضة لخطورة لقاح أسترازينينكا، وانضمام كيم كارداشيان لقائمة مليارديرات العالم.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

العاهل الأردني في رسالة لشعبه: حمزة في قصره برعايتي.. وتعاملت في إطار "الإرث الهاشمي"

وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني كلمة لشعبه، الأربعاء، أكد فيها أن أخاه، الأمير حمزة بن الحسين، مع عائلته في قصره وتحت رعايته (الملك)، واصفا الأحداث الأخيرة بأنها "الأكثر إيلاما له"، وذلك في بيان مكتوب نشره الديوان الملكي الأردني

إيران: الجولة الأولى من محادثات الاتفاق النووي كانت "بناءة"

قال كبير المفاوضين الإيرانيين إن اليوم الأول من المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني كان "بناء"، وذلك وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية الإيرانية. وفي حديثه للتلفزيون الحكومي، قال نائب وزير الخارجية عباس عراقجي إنه يجب رفع العقوبات إذا أرادت الولايات المتحدة العودة إلى الصفقة، في حين تريد الولايات المتحدة امتثال إيران لجميع بروتوكولات الاتفاقية قبل رفع أي عقوبات.

من داخل "الحرب السرية" في العراق.. هكذا تعاني البلاد من أزمة الكريستال ميث

تكافح السلطات العراقية للسيطرة على تدفق المخدرات عالية الفعالية مثل الكريستال ميث من الدول المجاورة، وخاصة إيران، وتعاطي المخدرات في البلاد آخذ في الارتفاع بين الشباب. أجرت أروى دايمون من CNN مقابلة مع عراقيين في قلب أزمة إدمان المخدرات. وافقت CNN على حماية هوياتهم، نظراً إلى وصمة العار المتبقية.

وكالة الأدوية الأوروبية: خطورة لقاح أسترازينيكا أعلى لدى الشباب.. والغالبية نساء

قالت رئيسة لجنة السلامة التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، الدكتورة سابين ستراوس، في مؤتمر صحفي الأربعاء في أمستردام، إن خطر الإصابة بجلطة دموية نادرة بعد تلقي لقاح أسترازينيكا أعلى في الفئات العمرية الأصغر وأعلى عند النساء.

كيم كارداشيان ويست تنضم رسمياً إلى قائمة مليارديرات العالم.. وهذا حجم ثروتها

انضمت كيم كارداشيان ويست مؤخراً إلى صفوف جيف بيزوس وإيلون موسك وأثرياء آخرين.. إذ أصبحت شخصية تلفزيون الواقع تصنف مليارديرة رسمياً، وفقاً لمجلة "فوربس".