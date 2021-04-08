لندن (CNN)-- اجتمع المتظاهرون هنا في وسط لندن أمام سفارة ميانمار ضد ديكتاتورية الجيش وقتل المدنيين، ودعمًا للسفير الذي مُنع من دخول المبنى منذ مساء الأربعاء.

وقالت مصادر لنا إن التوتر كان يزداد بين السفير، الذي اتخذ موقفاً علنياً ضد الجيش، وغيره من الشخصيات البارزة في السفارة، بمن فيهم ثاني أبرز شخصية في السفارة والملحق العسكري الذي دعم تشديد الجيش في ميانمار.

وكان التوتر شديداً لدرجة أن السفير وضع أقفالاً على الأبواب في الأيام الأخيرة لتفادي الاستيلاء عليها، لكن هذا ما حدث بالفعل. فعندما أتى هنا مساء الأربعاء، كانت الأبواب مُوصدة، ومُنع من دخول المبنى. في حين استولى أعضاء جيش ميانمار على المبنى.

السفير كياو زوار مينين، كان هنا قبل لحظات، ودعا السلطات البريطانية بإزالة أولئك الذين سيطروا على السفارة، كما وجه خطاباً إلى داعمي الديمقراطية هنا، رافعاً 3 أصابع في الهواء، رمز العصيان المدني ومقاومة الجيش في ميانمار.