من سؤال مذيعة CNN لعضو مجلس الأعيان الأردني حسين المجالي عن مكان الأمير حمزة بن الحسين، واختيار الإمارات أول رائدة فضاء عربية، وكيف تسببت سياسة ترامب مع إيران في تعقيد عودة إيران للاتفاق النووي، وإعدام السعودية 3 بتهمة "الخيانة العظمي"، وصولا إلى خطوات استباقية اتخذها السودان لمواجهة ملء سد النهضة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وجهت مذيعة CNN الزميلة بيكي أندرسون سؤالاً لعضو مجلس الأعيان الأردني، حسين المجالي، حول مكان تواجد الأمير حمزة بن الحسين، وهكذا جاء رده.

أعلن رئس مجلس الوزراء نائب رئيس الدولة في الإمارات حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، عن اختيار رائدي فضا إمارتيين جديدين بينهما أول رائدة فضاء عربية

أكد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية أن سياسة "الضغط الأقصى" التي فرضتها إدارة ترامب على إيران تُعقد إيجاد طريقة لإلزام طهران بالالتزام بالاتفاق النووي المبرم معها

أعلنت وزارة الدفاع السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 من منسوبيها بتهم تتعلق بـ"الخيانة العظمى" بعد إدانتهم بالتعاون مع "العدو" حسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) السبت

أعلن السودان، السبت، حجزه مئات الملايين من أمتار المياه المكعبة، ضمن خطوات استباقية خشية من "آثار سلبية" محتملة لقيام إثيوبيا بعملية الملء الثاني لسد النهضة المرتقبة في يوليو/تموز المقبل.