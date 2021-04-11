من أول ظهور للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني برفقة أخيه الأمير حمزة بن الحسين بعد الأحداث الأخيرة، إلى إعلان إيران عن حادث في مفاعل "نطنز" النووي، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

في أول ظهور للعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، برفقة أخيه، الأمير حمزة بن الحسين، منذ الأحداث الأخيرة، زار أبناء الملك الحسين وأخوه، الأمير الحسن بن طلال، وأمراء آخرون من العائلة الملكية، بالإضافة إلى ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، "صرح الشهيد"، الأحد، في الذكرى المئوية لتأسيس الدولة الأردنية.

وصف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي الحادث الذي وقع في شبكة الكهرباء بمنشأة "نطنز" لتخصيب اليورانيوم، فجر الأحد، بأنه "إرهاب نووي"، مؤكدا أن بلاده "تحتفظ بحق الرد"، وذلك قبل إعلان نتائج التحقيق في أسباب الحادث.

أعلنت النيابة العامة المصرية، الأحد، نتائج التحقيقات في حادث تصادم قطارين بسوهاج، الذي وقع في مارس آذار الماضي وأسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة نحو 200 آخرين، مشيرة إلى تعاطي مراقب برج محطة "المراغة" مخدر الحشيش،

تبين أن جيمسون، البالغ من العمر عامًا واحدًا، لديه أجسام مضادة ضد فيروس كورونا بعد الرضاعة الطبيعية من والدته، كايتي روبرتسون، التي تلقت جرعتين من لقاح فيروس كورونا. أظهر اختبار أن حليب الثدي للوالدة كان يحتوي على أجسام مضادة للفيروس نُقلت لطفلها

شارك مغني الأوبرا الشهير، أندريا بوتشيلي، لقطات من تجربته في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد إحيائه حفلاً غير مسبوق في موقع الحجر التاريخي الخميس.