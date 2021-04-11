الأحد ،

نشر الأحد ، 11 ابريل / نيسان 2021

تعرّف إلى العلا..مرآة العالم القديم في السعودية

ارتفاعه يتجاوز مبنى من 6 طوابق.. هل هذا أطول كهف في السعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شارك مغني الأوبرا الشهير، أندريا بوتشيلي، لقطات من تجربته في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد إحيائه حفلاً غير مسبوق في موقع الحجر التاريخي الخميس.

وشارك بوتشيلي السبت مجموعة من الصور التي تُظهره بين طبيعة محافظة العلا التاريخية في المملكة.

وصاحب الصور تعليقاً من الإيطالي كتب فيه: "رحلة في الوادي".

وتُظهر الصور مغني الأوبرا وهو على ظهر حصان أثناء تجوله بين الطبيعة الصخرية الساحرة التي تتناثر في المنطقة.

وشارك المغني أيضاً جانباً آخر من محافظة العلا، إذ أنه شارك بضعة صور تُظهره وهو يستمتع بالجلوس مع عائلته ليلاً أثناء عزف الغيتار، والطبول.

وبصحبة عائلته، أحيا بوتشيلي مساء الخميس حفلاً موسيقياً تحت السماء المرصعة بالنجوم بموقع الحِجر الأثري المُدرج ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي.

والحِجر هي مدينة شيدتها المملكة النبطية في القرن الأول قبل الميلاد، وهي مدينة صحراوية قديمة تضم آلاف المقابر المقطوعة في جبال من الحجر الرملي.

بصحبة عائلته، أحيا المغني أندريا بوتشيلي مساء الخميس حفلاً موسيقياً في موقع الحجر الأثري بالمملكة العربية السعودية.

والجدير بالذكر أن هذا هو الحفل الموسيقي الأول الذي يشارك خلاله بوتشيلي المسرح مع ابنه ماتيو، وابنته فيرجينيا.

أظهرت العائلة متعددة المواهب البراعة الموسيقية لأفرادها خلال حفل موسيقي.

والحفل الموسيقي هو الثالث على التوالي لبوتشيلي في العلا، إذ أنه سبق وأدى أمام الجمهور خلال نسختين من فعاليات مهرجان شتاء طنطورة. ومع ذلك، فهذه هي المرة الأولى التي تكون فيها مدينة الحجر القديمة موقعاً لحدث موسيقي على هذا المستوى.