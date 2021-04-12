‏توب 5.. السيسي وأمير ‏قطر في اتصال هاتفي.. وتحديد غرة رمضان

من تحديد المحكمة العليا السعودية أول أيام شهر رمضان، إلى كشف الرئاسة المصرية ما قاله السيسي لأمير قطر في أول اتصال بينهما منذ الأزمة، واعلان نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي وستدافع عن نفسها، وصولاً إلى إطلاق النار أمام مستشفى في باريس. إليكم ملخص توب 5 لأبرز الأخبار من المنطقة والعالم.

كشفت الرئاسة المصرية عما دار في الاتصال الهاتفي بين الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مشيرة إلى أن الأول شكر الثاني على اتصاله وتهنئته بحلول شهر مضان.

تبادل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الإثنين، في اتصال هاتفي جمعهما.

في حديثه بمؤتمر صحفي مشترك في القدس مع ضيفه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه لن يسمح لإيران أبدًا بالحصول على قدرة نووية وأن إسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها ضد "العدوان والإرهاب" الإيراني.

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر إثر إطلاق نار أمام مستشفى في باريس، الاثنين، حسبما قال مصدر مسؤول في الشرطة الفرنسية لشبكة CNN.

أعلنت المحكمة العُليا في السعودية الثلاثاء أول أيام شهر مضان المبارك حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.