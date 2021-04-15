توب 5: إعلان حوثي عن استهداف أرامكو.. وعقوبات أمريكية على روسيا

من إعلان الحوثيين استهداف شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، وتصريحات الرئيس الإيراني عن تخصيب اليورانيوم، ومحكمة بالأردن تبت في قضية فتاة قالت "أبوي أحسن من الملك"، مرورًا بعقوبات أمريكية جديدة على روسيا، والتراشق اللفظي بين ترامب وجمهورية صوتت لعزله وترفض دعمه في 2024.. إليكم ملخص توب 5 لأبرز الأخبار من المنطقة والعالم.

الحوثيون يعلنون استهداف أرامكو.. والتحالف: اعتراض 9 صواريخ وطائرات مسيرة

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، الخميس، عن استهداف المملكة العربية السعودية بـ11 صاروخا وطائرة مسيرة (درون)، فيما أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عن اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة و5 صواريخ باليستية.



روحاني: زيادة تخصيب إيران لليورانيوم هي نتيجة مباشرة لحادثة نطنز

تسبب الحادث الذي وقع في منشأة نطنز النووية في رد فعل شديد بإيران، ولكن كان له بالفعل تأثير كبير على المفاوضات لإنقاذ الاتفاق النووي. أكد الرئيس الإيراني روحاني أن رغبة إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60٪ هي نتيجة مباشرة لما أسماه الهجوم على منشأة نطنز النووية.



الأردن.. محكمة الاستئناف تبت بقضية فتاة قالت "أبوي أحسن من الملك"

أعلنت محكمة الاستئناف في الأردن، الخميس، أن الفتاة، آثار الدباس، ليست مسؤولة عن جرم "إطالة اللسان" وذلك بعد توجيه هذه التهمة لها عقب كتابة تدوينة على صفحتها بفيسبوك قالت فيها "أبوي أحسن من الملك".



تراشق بين ترامب وجمهورية صوتت لعزله وترفض دعمه في 2024

قالت النائب عن ولاية وايومنغ ليز تشيني لشبكة فوكس نيوز إنها لن تدعم ترشحاً محتملاً لعام 2024 للرئيس السابق دونالد ترامب.



إدارة بايدن تفرض عقوبات على روسيا.. وموسكو: سيدفعون ثمن تدهور العلاقات

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، عن فرض عقوبات على روسيا وطرد دبلوماسيين روس، بسبب تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية والهجمات الإلكترونية، و"احتلالها المستمر" و"انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة" في شبه جزيرة القرم.