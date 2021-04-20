توب 5.. الأردن تنهي تحقيقات قضية "الفتنة".. وامرأة تترشح لرئاسة سوريا

من انتهاء النيابة العامة الأردنية من تحقيقاتها في قضية "الفتنة" واستكمال نيابة أمن الدولة المراحل النهائية مروراً بإعلان مجلس الشعب السوري عن ترشح امرأة للانتخابات الرئاسية، والجنرال محمد إدريس ديبي يتولى السلطة الانتقالية العسكرية في تشاد بعد مقتل والده وإيران تعلن دعمها للوساطة العراقية بعد أنباء عن محادثات مع السعودية، إلى مقتل رئيس تشاد إدريس ديبي إثر إصابته في معارك مع المتمردين بعد 30 عاماً في السلطة.. إليكم ملخص توب 5 لأبرز الأخبار من المنطقة والعالم.

أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية العميد القاضي العسكري حازم المجالي، الثلاثاء، أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخراً، في إشارة إلى القضية التي باتت تعرف إعلاميا باسم قضية الفتنة.

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة الصباغ، الثلاثاء، تلقي طلب ترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد من سيدة تُدعى فاتن علي نهار، لتكون أول امرأة تترشح للمنصب.

نشر الجنرال محمد إدريس ديبي، عقب الإعلان عن مقتل والده الرئيس التشادي إدريس ديبي، بياناً على الموقع الرسمي للرئاسة، يحدد فيه الخطوات الفورية في أعقاب مقتل والده، وموقعا على البيان كـ"رئيس".

أعلن السفير الإيراني لدى العراق إيراج مسجدي أن بلاده ترحب بوساطة الحكومة العراقية لتقريب علاقات إيران بالدول العربية، وذلك بعد أنباء عن محادثات بين مسؤولين سعوديين وإيرانيين في العراق.

​​​​​​​أعلن الجيش التشادي، الثلاثاء، مقتل الرئيس إدريس ديبي، متأثرا بإصابته على الجبهة خلال معارك مع المتمردين شمال البلاد.