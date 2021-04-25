توب 5: عشرات الضحايا في حريق مستشفى بالعراق.. ومواجهات القدس العنيفة

من سقوط عشرات القتلى في حريق مستشفى لمرضى فيروس كورونا بالعراق، وتصريحات وزير الإعلام الأردني لـCNN عن إحجام عن تلقي لقاح كورونا، وتتبع شرارة اندلاع المواجهات في القدس وصواريخ غزة، مرورًا بتلقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لقاح فيروس كورونا علانية... إليكم ملخص توب 5 لأبرز الأخبار من المنطقة والعالم.

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد إلى 82 قتيلاً و110 مصابين. ونجم الحريق المأساوي الذي اندلع في الطابق المخصص للإنعاش الرئوي في مستشفى ابن الخطيب، عن انفجار عبوة أوكسجين.

صرح وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال صخر دودين بأن نسبة استجابة تلقي اللقاح في الأردن إجمالا لا تتجاوز 50% حتى اللحظة، فيما أكد أن الإجراءات التخفيفية المرتقبة لقيود جائحة كورونا، ستعتمد معايير "مدروسة جدا" خاصة عند المعابر البرية

تصاعد التوتر حول مدخل "بوابة دمشق" إلى البلدة القديمة لعدة أيام بعد أن أقامت الشرطة حواجز حدت من تجمع الناس هناك خلال شهر رمضان. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 14 فلسطينيا أصيبوا في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة في القدس.

أكد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، أن الأحداث التي شهدتها الأيام الماضية ستعيد إسرائيل "إلى رشدها"، مشيرا إلى أنه لا يمكن لإسرائيل أن تستهدف الأراضي السورية بشكل متواصل دون رد، وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الر

وسط ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر، قررت وزارة التعليم، الأحد، إنهاء العام الدراسي قبل موعده، فيما تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاحاً مضاداً لكورونا.