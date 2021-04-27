من أمر الرئيس الإيراني للمخابرات بالتحقيق في التسجيل المُسرب لوزير الخارجية محمد جواد ظريف حول قاسم سليماني، إلى قضية تهريب المخدرات للسعودية اطلاع وزير الداخلية اللبناني رئيس الجمهورية ميشال عون على نتائج التحقيقات، مروراً بحرش سفن إيرانية بزوارق أمريكية في الخليج لمدة 3 ساعات رغم تحذيرات متكررة، وصولاً الى استثناء أمريكا فئات من حظر السفر المفروض بسبب كورونا. إليكم ملخص توب 5 اليومي لأبرز الأخبار من المنطقة والعالم.

أمر الرئيس الإيراني حسن روحاني بفتح تحقيق في التسجيل الصوتي المسرب لوزير الخارجية جواد ظريف الذي انتقد فيه الحرس الثوري الإيراني وقاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس الذي قتل في ضربة أمريكية بمطار بغداد في يناير/ كانون الثاني 2020.

أطلع وزير الداخلية اللبناني، محمد فهمي، الرئيس ميشال عون، على نتائج التحقيقات الجارية بشأن قضية تهريب المخدرات إلى السعودية وعلى ما دار في اتصال هاتفي جمعه بوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، وفقا ما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله، الثلاثاء، ممثلين عن مجلسي أوقاف وكنائس القدس.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن الطلاب والصحفيين وبعض الأكاديميين وأولئك "الذين يقدمون دعماً حيوياً للبنية التحتية" من البلدان المتضررة من قيود السفر بسبب كورونا يمكنهم دخول الولايات المتحدة بموجب استثناء "المصلحة الوطنية".

أعلنت القوات البحرية الأمريكية، الثلاثاء، أن 4 سفن من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تحرشت بزوارق خفر السواحل الأمريكي في مياه الخليج، مع عبور إحدى سفن الحرس الثوري مراراً وتكراراً أمام زوارق الدورية الأمريكية من مسافة قريبة جداً رغم التحذيرات المتعددة.