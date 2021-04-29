من أبرز ما ورد في خطاب بايدن أمام الكونغرس عن نزاعات الشرق الأوسط وإفريقيا، وموقف لجين الهذلول من التطبيع يثير تفاعلا، مرورًا بالتحقيق في هجوم غامض قرب البيت الأبيض، والصين تطلق المكون الرئيسي لمحطة الفضاء الخاصة بها، وصولا إلى ما رصدته كاميرا CNN من محارق جثث مكتظة بموتى كورونا في الهند.. إليكم ملخص توب 5 اليومي لأبرز الأخبار من المنطقة والعالم.

بايدن أمام الكونغرس: داعش والقاعدة في اليمن وسوريا والصومال ومناطق أخرى بأفريقيا والشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء، إن تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش" موجودة في كل من اليمن وسوريا والصومال بالإضافة إلى مناطق أخرى بأفريقيا والشرق الأوسط.



لجين الهذلول تثير تفاعلا بتغريدات حول موقفها الحالي من التطبيع مع إسرائيل

أثارت الناشطة السعودية المفرج عنها مؤخرا، لجين الهذلول، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد توضيحها بأنها "لم تحسم قرارها في الأمر بعد" فيما يتعلق بموضوع تطبيع العلاقات مع إسرائيل.



مصادر لـCNN: تحقيق في هجوم غامض قرب البيت الأبيض مشابه لهجمات "متلازمة هافانا"

كشفت مصادر أمريكية مسؤولة، في تصريحات خاصة لشبكة CNN، أن السلطات الأمريكية تحقق في هجوم غامض محتمل قرب البيت الأبيض يبدو مشابهاً للهجمات الغامضة التي تعرض لها دبلوماسيين بالسفارة الأمريكية في كوبا وروسيا والصين أيضاً.



بكين تطلق المكون الرئيسي لمحطة الفضاء الخاصة بها.. شاهد الإقلاع

أطلقت الصين بنجاح أول وحدة من محطتها الفضائية المخطط لها من موقع الإطلاق وينتشانغ في جزيرة هاينان الجنوبية، وفقًا لإدارة الفضاء الوطنية الصينية.



محارق الجثث مكتظة بموتى كورونا في الهند.. كاميرا CNN ترصد الكارثة

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الهند 200 ألف شخص بعد أن أبلغت البلاد عن 3،293 حالة وفاة، الأربعاء، وفقاً للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في البلاد.