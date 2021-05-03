من احتجاج بغداد رسميا على دخول وزير الدفاع التركي للأراضي العراقية، إلى قبول المحكمة الدستورية في سوريا 3 مرشحين للرئاسة، إلى تحدث شيخ الأزهر عن إخفاق تيار الانغلاق.. إليكم ملخص توب 5 اليومي لأبرز الأخبار من المنطقة والعالم.

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، عن استدعاء القائم بأعمال السفارة التركية لدى بغداد، احتجاجاً على دخول وزير الدفاع التركي خلوصي أكار للأراضي العراقية دون موافقة السلطات العراقية.

أعلنت المحكمة الدستورية السورية العليا، الاثنين، قبول 3 طلبات ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، في الانتخابات المقررة في 26 مايو/أيار الجاري، ورفض باقي طلبات الترشح لـ"عدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية"،

أعرب وزير التجارة التركي محمد موش، الاثنين، عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر بالتوازي مع العلاقات الدبلوماسية، وذلك قبيل لقاء بين نواب وزيري خارجية البلدين، في محاولة لإصلاح العلاقات المقطوعة

رأى شيخ الأزهر الشريف في مصر، أحمد الطيب، الإثنين، أن التيار "الإصلاحي الوسطي" هو الجدير بمهمة تجديد الدين في حين أخفق تيار "الانغلاق" بذلك

يقول مدقق الحقائق في CNN دانيال ديل إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث بشكل أكثر واقعية من الرئيس السابق دونالد ترامب. كما قام بايدن بتصحيح المسار بعد تدقيق الحقائق.