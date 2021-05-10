توب 5.. صواريخ من غزة على إسرائيل.. والسعودية تفرض "الحجر المؤسسي"

من وابل الصواريخ التي تم إطلاقها من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، إلى تحميل كل من السعودية ومصر مسؤولية وقف الانتهاكات لإسرائيل، منها إلى رد فعل إسرائيليين لحظة إنطلاق صافرات الإنذار في القدس خلال مسيرة يوم القدس.. إليكم ملخص توب 5 اليومي لأبرز الأخبار من المنطقة والعالم.

دقت صافرات الإنذار في القدس ومواقع أخرى في وسط إسرائيل، فيما أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس عن إطلاق صواريخ ردا على وصفته بـ"عدوان" إسرائيل على "المدينة المقدسة". وسمع سكان القدس دوي انفجارات متعددة، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق 7 صواريخ من قطاع غزة، فيما قررت الشرطة الإسرائيلية تعليق مسيرة القوميين الإسرائيليين بعد إطلاق الصواريخ.

أطلع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، على الاتصالات التي تجريها مصر بشأن الأحداث التي تشهدها مدينة القدس وشدد على ضرورة تحمل إسرائيل مسؤولية وقف الانتهاكات، وذلك في اتصال هاتفي جمعهما الإثنين

اعلنت وزارة الداحلية السعودية فرض "الحجر المؤسسي" على جميع القادمين من الدول التي لم يتم تعليق الرحلات منها ومع استثناء بعض الحالات

ذكر الناطق باسم نتنياهو للإعلام العربي، أوفير جندلمان، الإثنين، أن الحريق الذي اندلع داخل باحة المسجد الأقصى جاء نتيجة ألعاب نارية أطلقها فلسطينيون

قام طاقم CNN بتصوير لحظة إطلاق صافرات الإنذار في القدس بينما كانت تغطي الوضع عند باب العامود في القدس، فيما أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس عن إطلاق صواريخ ردا على وصفته بـ"عدوان" إسرائيل على "المدينة المقدسة".