من إعلان المحكمة العُليا السعودية تعذر رؤية هلال شوال وتحديد عيد الفطر، إلى إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل قيادي بارز في حركة حماس، ومنها إلى إعلان السعودية تعديل جدول عقوبات مخالفة إجراءات مواجهة كورونا.. إليكم ملخص توب 5 اليومي لأبرز الأخبار من المنطقة والعالم.

أعلنت المحكمة العُليا السعودية تعذر رؤية هلال شوال مساء الثلاثاء، ما يعني أن الأربعاء سيكون المتمم لشهر رمضان

أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد وحدة الصواريخ المضادة للدبابات، الثلاثاء، ردا على إطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة من جانب سرايا القدس نتيجة الأحداث التي تشهدها مدينة القدس

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه تقرر تشديد وتعزيز وتيرة الهجمات على حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين، مطالبا الإسرائيليين بـ"الصبر والعطاء"، على حد تعبيره.

وصلت الملكة إليزابيث إلى مجلس اللوردات يوم الثلاثاء لحضور الجلسة الافتتاحية التقليدية للبرلمان. غطى خطاب الملكة موضوعات مثل خطط الحكومة للتعافي الاقتصادي في أعقاب الوباء وخطط حماية البيئة. يمثل حضور الملكة في مجلس اللوردات أول ظهور علني لها بعد جنازة الأمير فيليب. وفي تقرير ماكس فوستر مراسل CNN من لندن المزيد عن الموضوع.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، عن تعديل جدول تصنيف عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، لتشمل مخالفات إضافية.