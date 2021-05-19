من حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن بنبرة حازمة لدى مطالبيته نتنياهو بوقف القتال، وموافقة الاتحاد الأوروبي على السماح بدخول المسافرين الملقحين ضد كورونا، وهبوط سعر بيتكوين إلى 40 ألف دولار، واستمرار الصين في قمع العملات المشفرة...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
تبنى الرئيس الأمريكي جو بايدن، نبرة مباشرة وحازمة في مكالمته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، عندما أخبره أنه يتوقع "تهدئة كبيرة" للصراع بحلول نهاية اليوم، بحسب شخص مطلع على الأمر. ردًا على ذلك، لم يتعهد نتنياهو بشىء.
بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن التي عبر فيها عن دعمه لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، تحدث ريتشارد كويست إلى وزير الخارجية الأردني الأسبق مروان المعشر حول ما إذا كان أحد، بما في ذلك الولايات المتحد لديه الرغبة في وقف إطلاق النار ومعالجة الأسباب الجذرية لذلك، وهو "الاحتلال؟" كما قال المعشر.