من حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن بنبرة حازمة لدى مطالبيته نتنياهو بوقف القتال، وموافقة الاتحاد الأوروبي على السماح بدخول المسافرين الملقحين ضد كورونا، وهبوط سعر بيتكوين إلى 40 ألف دولار، واستمرار الصين في قمع العملات المشفرة...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

مسؤولون أمريكيون: بايدن طالب نتنياهو بنبرة حازمة بوقف ضربات إسرائيل.. والأخير لم يتعهد بشيء

تبنى الرئيس الأمريكي جو بايدن، نبرة مباشرة وحازمة في مكالمته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، عندما أخبره أنه يتوقع "تهدئة كبيرة" للصراع بحلول نهاية اليوم، بحسب شخص مطلع على الأمر. ردًا على ذلك، لم يتعهد نتنياهو بشىء.

مذيع CNN يسأل: من يفرض وقف إطلاق النار على الإسرائيليين والفلسطينيين؟.. المعشر يجيب

بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن التي عبر فيها عن دعمه لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، تحدث ريتشارد كويست إلى وزير الخارجية الأردني الأسبق مروان المعشر حول ما إذا كان أحد، بما في ذلك الولايات المتحد لديه الرغبة في وقف إطلاق النار ومعالجة الأسباب الجذرية لذلك، وهو "الاحتلال؟" كما قال المعشر.

الاتحاد الأوروبي يوافق على السماح بدخول المسافرين الملقحين ضد كورونا

وافق الاتحاد الأوروبي على السماح بدخول المسافرين المحصنين من البلدان ذات معدلات الإصابة المنخفضة، مما يزيد من احتمال قضاء عطلات الصيف في القارة.

آلاف المهاجرين يسبحون من المغرب إلى سبتة الإسبانية.. فأين تقع؟

قالت السلطات الإسبانية إن ما لا يقل عن 6 آلاف شخص، بينهم نحو 1500 قاصر، سبحوا من المغرب إلى سبتة الحدودية الإسبانية، الإثنين، في أكبر تدفق للمهاجرين غير الشرعيين خلال يوم واحد.

سعر بيتكوين ينخفض إلى 40 ألف دولار.. والصين تواصل قمع العملات المشفرة

انخفضت قيمة عملة بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى مع تزايد القلق في السوق بعد أن اتخذت الصين المزيد من الخطوات للقضاء على العملات الرقمية.