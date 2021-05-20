توب 5: مكالمة حادة بين بايدن ونتنياهو بشأن وقف القتال.. ووفاة سمير غانم

من تفاصيل المكالمة "الفظة" بين بايدن ونتنياهو بشأن وقف القتال، ووفاة الفنان المصري سمير غانم، وتصريحات عضو كنيست يهودي لـCNN عن سبب تصعيد نتنياهو التوتر مع الفلسطينيين، وصولا إلى اعتذار شبكة BBC عن استخدام "أساليب خادعة" في تأمين مقابلة الأميرة ديانا عام 1995... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

"صبره بدأ ينفد".. مصادر توضح لـCNN تفاصيل مكالمة ""فظة" بين بايدن ونتنياهو

بدأ صبر الرئيس الأمريكي جو بايدن ينفذ على نحو متزايد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد مكالمة هاتفية فظة، الأربعاء، حدد فيها موعدًا نهائيًا لتهدئة العنف، وأوضح أنه يتوقع وقف إطلاق النار قريبًا.

"أضواء المسرح تنطفئ".. وفاة الفنان المصري سمير غانم أحد أبرز صناع البهجة

فارق الفنّان المصري سمير غانم، الحياة، الخميس، عن عمرٍ يناهز 84 عامًا، بعد صراعٍ مع المرض.

عضو كنيست يهودي لـCNN: نتنياهو مختل نفسياً.. وأشعل النار خوفاً من السجن

قال عوفر كاسيف عضو الكنيست الإسرائيلي عن القائمة المشتركة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ومن وصفهم بالبلطجية من حوله، الذين يطلق عليهم حكومة إسرائيل هم من أشعلوا النار، متهماً نتنياهو في الوقت ذاته بالمسؤولية عن إراقة الدماء.

لماذا لا تتصدى القبة الحديدية الإسرائيلية لكل صاروخ يُطلق من غزة؟

خلال الأيام الماضية، أطلقت آلاف الصواريخ من غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وفي كل مرة كانت تواجهها صواريخ نظام القبة الحديدية الدفاعي الإسرائيلي.

شبكة BBC تعتذر عن استخدام "أساليب خادعة" في تأمين مقابلة الأميرة ديانا عام 1995

قدمت BBC اعتذاراً غير مشروط بعد أن كشف تقرير أن صحفياً بارزاً استخدم أساليب "خادعة" لتأمين مقابلة تاريخية مع الأميرة ديانا في أثناء انهيار زواجها من الأمير تشارلز.