توب 5: مكالمة حادة بين بايدن ونتنياهو بشأن وقف القتال.. ووفاة سمير غانم

من تفاصيل المكالمة "الفظة" بين بايدن ونتنياهو بشأن وقف القتال، ووفاة الفنان المصري سمير غانم، وتصريحات عضو كنيست يهودي لـCNN عن سبب تصعيد نتنياهو التوتر مع الفلسطينيين، وصولا إلى اعتذار شبكة BBC عن استخدام "أساليب خادعة" في تأمين مقابلة الأميرة ديانا عام 1995... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
بدأ صبر الرئيس الأمريكي جو بايدن ينفذ على نحو متزايد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد مكالمة هاتفية فظة، الأربعاء، حدد فيها موعدًا نهائيًا لتهدئة العنف، وأوضح أنه يتوقع وقف إطلاق النار قريبًا.
قال عوفر كاسيف عضو الكنيست الإسرائيلي عن القائمة المشتركة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ومن وصفهم بالبلطجية من حوله، الذين يطلق عليهم حكومة إسرائيل هم من أشعلوا النار، متهماً نتنياهو في الوقت ذاته بالمسؤولية عن إراقة الدماء.