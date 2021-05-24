توب 5.. عُمانيون يطالبون ‏ ‏بوظائف.. وأمريكا: لا نتحدث مع حماس

من مطالبة العُمانيين بتوفير فرص عمل والحصول على مستحقاتهم، ومن استقبال السيسي لتركي آل الشيخ والتأكيد على عمق العلاقات مع السعودية، ومن تأكيد مسوؤل أمريكي أن ضمان استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس هو محور التركيز الأساسي في رحلة بلينكن إلى المنطقة، ومنها إلى توضيح بلينكين وضع الاتفاق النووي الإيراني والمحادثات في فيينا… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

شهدت ولايات عُمانية عدة مطالبات من قبل عدد من الشباب بتوفير فرص عمل لهم وحصول المسرحين منهم على مستحقاتهم، في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة أن "ملف العمل" من أولويات القيادة العُمانية

استقبل الرئيس المصر يعبدالفتاح السيسي، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، الإثنين، وعبر له عن عمق العلاقات بين القاهرة الرياض

أكد مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، أن ضمان استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس هو محور التركيز الأساسي في رحلة وزير الخارجية أنطوني بلينكن إلى المنطقة الأسبوع الجاري.

قال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن إنه عقدت 5 جولات من المفاوضات غير المباشرة مع إيران في فيينا حول البرنامج النووي والعودة إلى الاتفاق النووي، لافتا إلى أن العمل جار.

قال فريد زكريا، المحلل السياسي ومقدم برنامج GPS على شبكة CNN إنه لا يوجد سبب عملي أمام إسرائيل لعقد صفقة سلام مع الفلسطينيين باعتبار أنها قوة اقتصادية وعسكرية في المنطقة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك سبب أخلاقي.