توب 5: مجلس حقوق الإنسان يصوت لبدء تحقيق بنزاع غزة.. والسيسي في جيبوتي

من تصويت مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على قرار بدء تحقيق دولي في نزاع غزة، وزيارة الرئيس المصري إلى جيبوتي وبحثه التعاون العسكري معها، واعتراف رئيس فرنسا بمسؤولية بلاده عن الإبادة الجماعية في رواندا، مرورًا بدعوات لغوغل لوقف خطط مشروع الحوسبة السحابية بالسعودية، وصولا لإعلان فيسبوك أن روسيا وإيران الأكثر مشاركة للمعلومات المضللة على المنصة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، لصالح بدء تحقيق دولي في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال العنف الذي استمر 11 يومًا بين إسرائيل وحركة حماس المسلحة.