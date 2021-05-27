توب 5: مجلس حقوق الإنسان يصوت لبدء تحقيق بنزاع غزة.. والسيسي في جيبوتي

من تصويت مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على قرار بدء تحقيق دولي في نزاع غزة، وزيارة الرئيس المصري إلى جيبوتي وبحثه التعاون العسكري معها، واعتراف رئيس فرنسا بمسؤولية بلاده عن الإبادة الجماعية في رواندا، مرورًا بدعوات لغوغل لوقف خطط مشروع الحوسبة السحابية بالسعودية، وصولا لإعلان فيسبوك أن روسيا وإيران الأكثر مشاركة للمعلومات المضللة على المنصة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يصوت على قرار بدء تحقيق في نزاع غزة.. وإسرائيل ترفضه

صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، لصالح بدء تحقيق دولي في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال العنف الذي استمر 11 يومًا بين إسرائيل وحركة حماس المسلحة.

السيسي يبحث التعاون العسكري في زيارته جيبوتي.. ويرفض الإجراءات الأحادية بشأن سد النهضة

أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، زيارة إلى جيبوتي، في أول زيارة لرئيس مصري إلى منطقة القرن الإفريقي منذ سنوات بعيدة، تزامنا مع تصاعد التوتر مع إثيوبيا على خلفية أزمة سد النهضة.

ماكرون: فرنسا مسؤولة عن الإبادة الجماعية في رواندا.. وأطلب "هدية الغفران" من الناجين

أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، علنًا بـ "المسؤولية الجسيمة" لفرنسا في الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، وقال إن الناجين فقط هم من يمكنهم منح "هدية الغفران".

مجموعات حقوقية تحث "غوغل" وقف خطط مشروع الحوسبة السحابية في السعودية

حثت العشرات من مجموعات الحملات شركة "غوغل" على الانسحاب من مشروع الحوسبة السحابية في المملكة العربية السعودية، قائلة إن الشركة معرضة لخطر أن تكون "متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان المستقبلية".

فيسبوك: روسيا وإيران الأكثر مشاركة للمعلومات المضللة على المنصة

قالت شركة "فيسبوك" في تقرير جديد إن روسيا وإيران هما المصدران الرئيسيان للنشاطات المزيفة المنسقة على المنصة.