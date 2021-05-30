من أول زيارة لوزير خارجية إسرائيل إلى القاهرة منذ 2008، والقبض على برازيلي تحرش جنسيًا ببائعة في الأقصر، وهجوم إلكتروني روسي جديد على أمريكا قبل قمة بوتين وبايدن، ومقتل 2 وإصابة أكثر من 20 في إطلاق نار بأمريكا، وصولا إلى توقف فيسبوك عن إزالة المنشورات التي تدعي أن فيروس كورونا من صنع الإنسان... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، فيما وصل وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي إلى القاهرة في أول زيارة من نوعها منذ 13 عاما.

أعلنت السلطات المصرية، الأحد، إلقاء القبض على سائح برازيلي الجنسية، اُتهم بالتحرش ببائعة مصرية في مدينة الأقصر (جنوب البلاد)، بعد تناقل مقطع فيديو للواقعة عبر الشبكات الاجتماعية.

شن القراصنة الذين يقفون وراء واحدة من أسوأ انتهاكات البيانات التي تعرضت لها الحكومة الأمريكية على الإطلاق هجومًا إلكترونيًا جديدًا على أكثر من 150 وكالة حكومية ومراكز أبحاث ومؤسسات أخرى، وفقًا لمايكروسوفت.

تبحث الشرطة الأمريكية عن المهاجمين الذين فتحوا النار على نادٍ في ميامي، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 20 آخرين. توقفت سيارة نيسان باثفايندر بيضاء أمام نادٍ للبلياردو في مدينة هيالية عندما نزل ثلاثة أشخاص وبدأوا في إطلاق النار على الحشد الذي تم تجميعه لحضور حفل موسيقي في المكان، وفقًا لشرطة ميامي ديد.

قالت شركة "فيسبوك" إنها ستوقف إزالة المنشورات على المنصة التي تدعي أن فيروس كورونا كان من صنع الإنسان.