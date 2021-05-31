توب 5.. ظهور الحريري في لبنان.. ورئيس مخابرات مصر في غزة

من استقبال الحريري عددا من رؤساء حكومة سابقين بعد شائعة احتجازه، وتوضيح وزير الشؤون الإسلامية في السعودية سبب قصر استخدام مكبرات الصوت على الأذان والإقامة، واستقبال قادة حماس في غزة لرئيس المخابرات المصرية، واستمرار المخاوف من ثوران بركاني ثان في الكونغو، وصولا إلى العثور على رفات 215 طفلاً أسفل مدرسة بكندا أنشئت قبل أكثر من قرن... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

استقبل رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، الإثنين، عددا من رؤساء الحكومة السابقين في بلاده، بعد أن التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري

أوضح وزير الشؤون الإسلامية في السعودية، عبداللطيف آل الشيخ، الإثنين، أسباب تعميم قصر استخدام مكبرات الصوت في المساجد على الأذان والإقامة، مشيرا إلى أن ذلك جاء نتيجة شكاوى من يسكنون بجوار المساجد، لافتا إلى أن من في "قلبه مرض" قادر على التأث

استقبل قادة حركة حماس في غزة رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، الاثنين، حيث تم بحث عدة ملفات، وفقا لما أعلنه نائب رئيس حماس خليل الحية.

أبلغ علماء الزلازل في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن 92 زلزالًا خلال 24 ساعة في نهاية هذا الأسبوع حول بركان جبل نيراجونجو، الذي ثار قبل أسبوع، محذرين السكان من الابتعاد عن تدفقات الحمم البركانية.

استغرق هذا الاكتشاف المروع عقودًا، وبالنسبة لبعض الناجين من مدرسة كاملوبس الهندية السكنية في كندا، فإن التأكيد على دفن أطفال بعضهم لا تتجاوز أعمارهم عن 3 سنوات في أرض المدرسة يبلور الحزن الذي تحملوه طوال حياتهم.