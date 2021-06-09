من أول رد للرئيس الفرنسي على تعرضه لصفعة الوجه من أحد الأشخاص، وإدانة رئيس وزراء كندا مقتل أسرة مسلمة دهسًا، مرورًا بالضجة حول لقاء وتصريحات ممثل حماس مع الحوثيين، وفرض مجموعة G7 ضريبة 15% على الشركات العالمية وتبعات القرار على منطقة الخليج، وصولا إلى تصريحات جديدة من الفنانة آمال ماهر بعد اعتزال "خارج عن إرادتها"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
وسط الضجة حول لقاء ممثل حركة حماس مع الحوثيين في اليمن وتصريحاته عن "المقاومة"، أكدت حماس، في بيان، أن أي تصرف أو تصريح يفهم منه أنه انحياز لأي طرف من أطراف النزاع باليمن "هو موقف شخصي لا يعبر عن الحركة وقيادتها".
توصلت مجموعة السبع مؤخرًا إلى اتفاقية تاريخية تفرض على الشركات متعددة الجنسيات دفع ضريبة لا تقل عن 15%. تحدث الخبير المالي والمحلل الاقتصادي، حسين القمزي، عن تأثير القرار على دول مجلس التعاون الخليجي التي تجذب العديد من الشركات الكبرى. إليكم ما قاله.