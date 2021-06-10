توب 5: العراق يسعى لبناء مفاعلات نووية.. وسفن حربية إيرانية في الأطلنطي

من سعى العراق إلى بناء 8 مفاعلات نووية لسد عجز هائل في الطاقة، ووصول سفن حربية إيرانية إلى المحيط الأطلنطي للمرة الأولى، والتحالف باليمن ينفي صلته بانفجارات لمقر القوة الأولى مدرع بصنعاء، والعاهل الأدني يوجه بتشكيل لجنة "تحديث المنظومة السياسية"، وصولا إلى أسباب بلوغ منتخب بلجيكا لكرة القدم المرتبة الأول على العالم... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
قال رئيس هيئة السيطرة على المصادر المشعة العراقية، كمال لطيف، لشبكة CNN، الخميس، إن العراق يجري محادثات مباشرة مع روسيا وكوريا الجنوبية لدراسة خيارات بناء ثمانية مفاعلات نووية قادرة على إنتاج حوالي 11 غيغاوات من الطاقة بتكلفة 40 مليار دولار.
وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الخميس، بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، برئاسة سمير الرفاعي رئيس الوزراء الأسبق، على على ألا يتأخر تقديم نتائج عمل اللجنة من توصيات ومشاريع قوانين مقترحة، عن موعد انعقاد الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة.