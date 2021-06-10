توب 5: العراق يسعى لبناء مفاعلات نووية.. وسفن حربية إيرانية في الأطلنطي

من سعى العراق إلى بناء 8 مفاعلات نووية لسد عجز هائل في الطاقة، ووصول سفن حربية إيرانية إلى المحيط الأطلنطي للمرة الأولى، والتحالف باليمن ينفي صلته بانفجارات لمقر القوة الأولى مدرع بصنعاء، والعاهل الأدني يوجه بتشكيل لجنة "تحديث المنظومة السياسية"، وصولا إلى أسباب بلوغ منتخب بلجيكا لكرة القدم المرتبة الأول على العالم... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

العراق يسعى إلى بناء 8 مفاعلات نووية لسد عجز هائل في الطاقة

قال رئيس هيئة السيطرة على المصادر المشعة العراقية، كمال لطيف، لشبكة CNN، الخميس، إن العراق يجري محادثات مباشرة مع روسيا وكوريا الجنوبية لدراسة خيارات بناء ثمانية مفاعلات نووية قادرة على إنتاج حوالي 11 غيغاوات من الطاقة بتكلفة 40 مليار دولار.



للمرة الأولى: سفن حربية إيرانية تصل المحيط الأطلنطي.. والاستخبارات الأمريكية تقيم نوايا طهران

قال نائب قائد الجيش الإيراني، الأدميرال حبيب الله سياري، إن سفينة مدمرة تابعة للبحرية الإيرانية ترافقها سفينة لوجستية وصلت إلى المحيط الأطلنطي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).



التحالف باليمن بعد انفجارات في صنعاء: لم نقصف مدن يمنية لتهيئة الأجواء لتسوية سياسية

نفى التحالف في اليمن تنفيذه عمليات عسكرية ضد مدن يمنية خلال الفترة الماضية، في غضون انفجارات هزت مقر الفرقة الأولى مدرع بالعاصمة صنعاء، الخميس.



العاهل الأدني يوجه بتشكيل لجنة "تحديث المنظومة السياسية".. ويكلف الرفاعي برئاستها

وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الخميس، بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، برئاسة سمير الرفاعي رئيس الوزراء الأسبق، على على ألا يتأخر تقديم نتائج عمل اللجنة من توصيات ومشاريع قوانين مقترحة، عن موعد انعقاد الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة.



صعود الشياطين الحمر.. كيف أصبح منتخب بلجيكا لكرة القدم الأول على العالم؟

بلجيكا ، البلد الذي يبلغ عدد سكانه بالكاد 11 مليون نسمة، وصل لأول مرة إلى قمة تصنيفات الفيفا في عام 2015 وظل بحزم في المرتبة الأولى منذ عام 2018، فكيف وصل إلى هذه المرتبة؟