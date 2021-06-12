من السقوط المفاجئ للاعب منتخب الدنمارك بالملعب خلال مباراة فنلندا في يورو 2020، وإعلان السعودية قصر حج العام 2021 على 60 ألفا من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، واجتماع "غير عادي" لوزراء الخارجية العرب في قطر لبحث تطورات سد النهضة، والتحقيق في حصول إدارة ترامب على بيانات نواب ديمقراطيين، وصولا إلى احتمالية عدم رفع قيود كورونا في البريطاني قريبًا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

تجري محاولات إنعاش لاعب كرة القدم الدنماركي كريستيان إريكسن في الملعب بعد سقوط خلال مباراة الفريق ضد فنلندا ببطولة كأس الأمم الأوروبية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، السبت، عن قصر الحج للعام 2021 على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك نظرا لاستمرار تطورات جائحة فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، وظهور تحورات جديدة له في العالم.

يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعًا "غير عادي" في قطر، الثلاثاء المقبل، لبحث آخر تطورات قضية سد النهضة، مع تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا.

سيحقق المفتش العام بوزارة العدل الأمريكية في تعامل الوزارة مع تحقيق تسريب معلومات خصوم الرئيس السابق دونالد ترامب السياسيين، شمل مذكرة استدعاء لجمع البيانات الوصفية للمشرعين والموظفين وبعض أفراد الأسرة، حسبما أعلن مكتب المفتش العام الجمعة.

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، السبت، إن المملكة المتحدة ستتخذ نهجًا "حذرًا" في تقييم ما إذا كانت ستمضي قدمًا في الرفع الكامل لقيود كوفيد-19 المخطط لها في 21 يوليو/ تموز.



