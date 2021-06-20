توب 5: رسالة "الدويلة" لأسرة الصباح.. ونصف مليون وفاة كورونا بالبرازيل

من إعلان كبير مفاوضي إيران النوويين في فيينا قرب التوصل لاتفاق مع الدول الكبرى، ورسالة من رئيس الفلبين للعاهل السعودي، وناصر الدويلة يوجه رسالة للأسرة الحاكمة في الكويت، مرورًا بتعليق رئيس حكومة إسرائيل على انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسًا لإيران، وصولا إلى اندلاع مظاهرات ضد الرئيس في البرازيل بعد تخطي وفيات كورونا نصف مليون.. .. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

قال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، رئيس الوفد الإيراني في مفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي، سيد عباس عراقجي، إن طهران والدول الكبرى اقتربوا من حسم القضايا العالقة بينهم.

تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الأحد، رسالة خطية، من الرئيس الفلبيني رودريغو دوترتي، قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إنها تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وجه ناصر الدويلة، النائب السابق بالبرلمان الكويتي، رسالة إلى الأسرة الحاكمة، داعيًا إلى عدم التفريط في شعبية الحكم بسبب من وصفهم بـ"بطانة السوء"، ومؤكدًا أن الشعب الكويتي متمسك بدستوره ونظامه البرلماني.

حذّر كيم جونغ أون من أن كوريا الشمالية تكافح من أجل الحفاظ على الإمدادات الغذائية، حيث تشير التقارير إلى ارتفاع أسعار السلع اليومية. من النادر أن يعترف كيم بنقص الغذاء. قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في اجتماع عام هذا الأسبوع إن اقتصاد البلاد تحسن هذا العام لكنه دعا إلى اتخاذ تدابير لمعالجة الوضع الغذائي "المتوتر" الناجم عن جائحة فيروس كورونا وأعاصير العام الماضي.

أصبحت البرازيل، السبت، ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة تتجاوز 500 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).