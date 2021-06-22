توب 5: أول تعليق سعودي عن رئيسي وبينيت.. وتطورات محاكمة "قضية الفتنة"

من أول تعليق رسمي سعودي عن التعامل مع حكومتي إبراهيم رئيسي في إيران ونفتالي بينيت في إسرائيل، إلى تطورات محاكمة "قضية الفتنة" في الأردن، وتطعيم 10% من سكان العالم ضد كورونا بتفاوت كبير بين الدول... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، عن أمله في أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة نفتالي بينيت نهجًا أكثر إيجابية تجاه عملية السلام، كما أوضح أن تعامل المملكة تجاه الحكومة الإيرانية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي سيعتمد على الوضع على أرض الواقع.

قال محمد عفيف، رئيس هيئة الدفاع عن رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، إن المحكمة استمعت إلى شاهد النيابة الأخير في "قضية الفتنة"، الثلاثاء، وتمكنت هيئة الدفاع من مناقشة الشاهد، مشيراً إلى أن هيئة الدفاع التمست الإمهال حتى يتمكن المتهمين من تقديم إفادات دفاعية خطية في الجلسة القادمة، المقرر إقامتها الأحد المقبل.

انتشرت صورة للشيخة لطيفة، ابنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، على مواقع التواصل الاجتماعي ونقلتها وكالات أنباء عالمية، قيل إنها في مطار مدريد بإسبانيا، في رحلة خارجية قد تكون الأولى منذ سنوات، بعد محاولة هرب باءت بالفشل عام 2018، بينما أعلنت حملة "أطلقوا سراح لطيفة" عن تعليق جميع أنشطتها.

تم تطعيم حوالي 10٪ من السكان، أي أكثر من 782 مليون شخص، بشكل كامل ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، على الصعيد العالمي، وفقًا لمنشور من منظمة "عالمنا بالبيانات" (Our World in Data).

واجه رئيس الوزراء الباكستاني رد فعل غاضب من النشطاء في بلاده بعد أن زعم أن "النساء اللواتي يرتدين القليل جدًا من الملابس" سيكون لهن "تأثير" على الرجال "إلا إذا" كان هؤلاء الرجال "روبوتات"، على حد تعبيره، وذلك وسط موجة العنف الجنسي في بلاده.







