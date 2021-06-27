من إطلاق السعودية سراح الناشطتين الحقوقيتين سمر بدوي ونسيمة السادة، وانعقاد قمة بغداد وأول زيارة لرئيس مصري إلى العراق، وقرار السودان تسليم عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، وأول لقاء بين مسؤول أمريكي وإسرائيل منذ تشكيل حكومة نفتالي بينيت، وصولا إلى رغبة بعض الرياضيين الإيرانيين في منع بلادهم من الألعاب الأولمبية... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

منظمة حقوقية: السعودية أطلقت سراح الناشطتين الحقوقيتين سمر بدوي ونسيمة السادة

أطلقت السلطات السعودية سراح الناشطتين سمر بدوي ونسيمة السادة، بعد 3 سنوات من احتجازهما، حسبما قالت مصادر قريبة الصلة بالناشطتين وأخرى حقوقية.

السودان يقرر تسليم عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية

قررت الحكومة السودانية تسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي تطالب بتسليم البشير بعد أن وجهت له اتهامات إبان وجوده في السلطة بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي في إقليم دارفور.

السيسي يصل العراق في أول زيارة من نوعها منذ 30 عامًا

وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة العراقية بغداد، صباح الأحد، في أول زيارة من نوعها منذ 30 عامًا للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والعاهل الأردني عبدالله الثاني ملك الأردن.

لابيد: لدينا "تحفظات جدية" على اتفاق إيران النووي.. و"أخطاء" شابت علاقة إسرائيل وأمريكا

تعهد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، بإصلاح مدى تسييس العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة خلال فترة الرئيس السابق دونالد ترامب ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

لماذا يريد بعض الرياضيين الإيرانيين منع بلادهم من الألعاب الأولمبية؟

باعتبارها أقوى هيئة حاكمة للرياضة في العالم، تفخر اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) بـ "الميثاق الأولمبي". ينص الميثاق على أن الرياضة يجب أن تكون حرة للجميع، ويجب أن تكون غير سياسية، ويجب أن يكون الرياضيون أحرارًا في المنافسة دون مواجهة أي تمييز من أي نوع. لكن على مدى عقود، تعرض الرياضيون في إيران للمضايقة والإذلال والاعتقال والتعذيب، وفي أعقاب إعدام المصارع نافيد أفكاري في عام 2020، يطالب العديد من هؤلاء الرياضيين الآن بمنع بلادهم من الألعاب الأولمبية.