من تنديد العراق بالغارات الأمريكية على مواقع للحشد الشعبي، وأول اتصال بين السيسي ورئيس وزراء إسرائيل، وإيران لم تحسم قرارها بشأن تمديد مراقبة وكالة الطاقة الذرية، والعفو الدولية تطالب الملك سلمان برفع حظر السفر عن نسيمة السادة وسمر بدوي، وبريطانيا تستعد لرفع قيود كورونا في 19 يوليو رغم انتشار متغير دلتا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

العراق يندد بالغارات الأمريكية ويرفض "تصفية الحسابات" على أراضيه.. و"كتائب حزب الله" تتوعد بالانتقام

نددت وزارة الخارجية والجيش العراقي بالغارات التي شنتها الولايات المتحدة على مواقع "مليشيات مدعومة من إيران" على الحدود العراقية السورية، فيما توعدت "كتائب حزب الله" العراقية بـ"الانتقام" من الولايات المتحدة.



أول اتصال بين السيسي ورئيس وزراء إسرائيل.. وجندلمان: اتفقا على اللقاء قريبًا

أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت، وذلك بمناسبة توليه مهام منصبه، بحسب بيان للرئاسة المصرية، فيما صرح أوفير جندلمان المتحدث باسم بينيت إنهما اتفقا على عقد لقاء قريبًا.



بعد رفضها تسليم بيانات مواقعها النووية.. إيران: لم نحسم قرارنا بشأن تمديد مراقبة وكالة الطاقة الذرية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الاثنين، إن إيران لم تتخذ قرارًا بعد بشأن تمديد اتفاق المراقبة الذي انتهى أجله مؤخرًا مع وكالة المراقبة النووية التابعة للأمم المتحدة.



العفو الدولية تطالب الملك سلمان برفع حظر السفر عن نسيمة السادة وسمر بدوي.. ولجين الهذلول تعلق بصورة

رحبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) بإطلاق سراح الناشطتين السعوديتين نسيمة السادة وسمر بدوي، مطالبة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بـ"رفع حظر السفر عنهما".

انسحاب القوات الإثيوبية من ميكيلي وسط احتفالات في عاصمة إقليم تيغراي

بعد أقل من أسبوع من الهجوم المكثف الذي شنته قوات جبهة تحرير تيغراي، انسحب الجيش الإثيوبي من ميكيلي، عاصمة الإقليم الواقع شمال البلاد، الاثنين، حسبما قال مسؤول في الأمم المتحدة لشبكة CNN.