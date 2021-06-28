من تنديد العراق بالغارات الأمريكية على مواقع للحشد الشعبي، وأول اتصال بين السيسي ورئيس وزراء إسرائيل، وإيران لم تحسم قرارها بشأن تمديد مراقبة وكالة الطاقة الذرية، والعفو الدولية تطالب الملك سلمان برفع حظر السفر عن نسيمة السادة وسمر بدوي، وبريطانيا تستعد لرفع قيود كورونا في 19 يوليو رغم انتشار متغير دلتا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
نددت وزارة الخارجية والجيش العراقي بالغارات التي شنتها الولايات المتحدة على مواقع "مليشيات مدعومة من إيران" على الحدود العراقية السورية، فيما توعدت "كتائب حزب الله" العراقية بـ"الانتقام" من الولايات المتحدة.
أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت، وذلك بمناسبة توليه مهام منصبه، بحسب بيان للرئاسة المصرية، فيما صرح أوفير جندلمان المتحدث باسم بينيت إنهما اتفقا على عقد لقاء قريبًا.