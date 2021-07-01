توب 5: رفض شهود دفاع "فتنة الأردن".. ومصر تدعو مجلس الأمن لجلسة "فورية"

من تحذير مصر من "احتكاك" محتمل ودعوتها مجلس الأمن لعقد جلسة "فورية" عن سد النهضة، ورفض طلب الاستماع لشهود الدفاع في قضية "الفتنة" بالأردن، وانسحاب تركيا رسميًا من اتفاقية منع العنف ضد المرأة، والمدير المالي لمنظمة ترامب يسلم نفسه، وصولا إلى وفاة وزير الدفاع الأمريكي إبان حرب العراق... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
رفضت محكمة أمن الدولة الأردنية العسكرية، الخميس، طلب هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية ما يعرف "بالفتنة" للاستماع لقائمة شهود الدفاع كاملة (25 شاهدا) بمن في ذلك شهادة الأمير حمزة بن الحسين وأخويه هاشم وعلي في القضية التي ارتبط اسم الأمير حمزة بها بشكل رئيسي، والتي يحاكم بها المتهمين رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن قرار تركيا بالانسحاب من اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية التي تهدف إلى مكافحة العنف ضد المرأة لا ينبغي أن يفسر على أنه خطوة إلى الوراء، مع انسحاب تركيا رسميًا من اتفاقية اسطنبول.