توب 5: سد النهضة في مجلس الأمن.. وتغير موقف إدارة بايدن تجاه السعودية

من جلسة مجلس الأمن الدولي لنظر مشروع قرار تونسي بشأن أزمة سد النهضة، واستقبال "السجادة الحمراء" لخالد بن سلمان وتغير موقف إدارة بايدن تجاه السعودية، واتفاق يشتري بموجبه الأردن المياه من إسرائيل، وتفاصيل اغتيال رئيس هايتي وادعاء قتلته أنهم ضباط أمريكيون، وصولا إلى إعلان السلطات التونسية انهيار المنظومة الصحية... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
استضافت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أكبر مسؤول سعودي يصل إلى واشنطن منذ أن نأى البيت الأبيض بنفسه في وقت سابق العام الجاري عن المملكة وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في زيارة قد تشير إلى إعادة ضبط أخرى في العلاقة المشحونة.
توصل الأردن وإسرائيل إلى اتفاق تزود بموجبه الأخيرة المملكة بخمسين مليون متر مكعب من المياه المشتراه، على هامش لقاء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، على الجانب الأردني من جسر الملك حسين، الخميس.
لقي رئيس هايتي جوفينيل مويس مصرعه خلال هجوم على منزله الخاص، الأربعاء، بحسب رئيس الوزراء بالإنابة كلود جوزيف، الذي أعلن إغلاق حدود البلاد وفرض الأحكام العرفية. واعتقلت الشرطة الوطنية الهايتية اثنين من المشتبه بهم وقتلت أربعة آخرين على صلة باغتيال الرئيس.