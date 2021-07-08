توب 5: سد النهضة في مجلس الأمن.. وتغير موقف إدارة بايدن تجاه السعودية

من جلسة مجلس الأمن الدولي لنظر مشروع قرار تونسي بشأن أزمة سد النهضة، واستقبال "السجادة الحمراء" لخالد بن سلمان وتغير موقف إدارة بايدن تجاه السعودية، واتفاق يشتري بموجبه الأردن المياه من إسرائيل، وتفاصيل اغتيال رئيس هايتي وادعاء قتلته أنهم ضباط أمريكيون، وصولا إلى إعلان السلطات التونسية انهيار المنظومة الصحية... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أزمة سد النهضة على طاولة مجلس الأمن الليلة بعد مفاوضات ماراثونية وصلت لطريق مسدود

يعقد مجلس الأمن، الخميس، جلسة طارئة بشأن خلاف مصر والسودان مع إثيوبيا حول سد النهضة، بعد 10 سنوات من مفاوضات ماراثونية انتهت لطريق مسدود مع رفض أديس أبابا طلب دولتي المصب لها بتوقيع اتفاق قانوني ملزم.



استقبال "السجادة الحمراء" لخالد بن سلمان.. ما سر تغير موقف إدارة بايدن تجاه السعودية؟

استضافت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أكبر مسؤول سعودي يصل إلى واشنطن منذ أن نأى البيت الأبيض بنفسه في وقت سابق العام الجاري عن المملكة وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في زيارة قد تشير إلى إعادة ضبط أخرى في العلاقة المشحونة.



اتفاق بين الأردن وإسرائيل تشتري بموجبه المملكة 50 مليون متر مكعب من المياه

توصل الأردن وإسرائيل إلى اتفاق تزود بموجبه الأخيرة المملكة بخمسين مليون متر مكعب من المياه المشتراه، على هامش لقاء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، على الجانب الأردني من جسر الملك حسين، الخميس.



المهاجمون ادعوا أنهم ضباط أمريكيون.. كيف تم اغتيال رئيس هايتي؟

لقي رئيس هايتي جوفينيل مويس مصرعه خلال هجوم على منزله الخاص، الأربعاء، بحسب رئيس الوزراء بالإنابة كلود جوزيف، الذي أعلن إغلاق حدود البلاد وفرض الأحكام العرفية. واعتقلت الشرطة الوطنية الهايتية اثنين من المشتبه بهم وقتلت أربعة آخرين على صلة باغتيال الرئيس.



بعد معدلات قياسية لكورونا.. الصحة التونسية: المنظومة الصحية انهارت.. والمركب على وشك الغرق

قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية، نصاف بن علية، إن "المنظومة الصحية انهارت"، واصفة وضع جائحة كورونا في البلاد بأنه "كارثي".