من وفاة جيهان السادات أرملة الرئيس المصري الراحل أنور السادات، ورسالة رئيس وزراء إثيوبيا إلى مصر والسودان بعد اجتماع مجلس الأمن، وسيطرة طالبان على معابر حدودية مع إيران وتركمانستان بعد خطاب بايدن، ومصرع 52 في حريق مصنع أغذية في بنغلاديش، وتراجع مناعة لقاح فايزر.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
تقدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي جنازة عسكرية لأرملة الرئيس الراحل أنور السادات، جيهان السادات، الجمعة، في نطاق النصب التذكاري للجندي المجهول بالقاهرة، حيث مكان اغتيال زوجها على أيدي إسلاميين في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1981.
وجّه رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، الجمعة، رسالة "طمأنة" إلى الشعبين المصري والسوداني، بعد جلسة عاصفة في مجلس الأمن الدولي مساء الخميس، أعربت خلالها القاهرة والخرطوم عن مخاوفهما من أضرار سد النهضة الإثيوبي، وطالبتا باتفاقية قانونية بشأن ظروف ملئه وتشغيله.