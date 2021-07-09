من وفاة جيهان السادات أرملة الرئيس المصري الراحل أنور السادات، ورسالة رئيس وزراء إثيوبيا إلى مصر والسودان بعد اجتماع مجلس الأمن، وسيطرة طالبان على معابر حدودية مع إيران وتركمانستان بعد خطاب بايدن، ومصرع 52 في حريق مصنع أغذية في بنغلاديش، وتراجع مناعة لقاح فايزر.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

السيسي يتقدم جنازة عسكرية لجيهان السادات أرملة الرئيس الراحل أنور السادات

تقدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي جنازة عسكرية لأرملة الرئيس الراحل أنور السادات، جيهان السادات، الجمعة، في نطاق النصب التذكاري للجندي المجهول بالقاهرة، حيث مكان اغتيال زوجها على أيدي إسلاميين في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1981.



بعد اجتماع مجلس الأمن.. رئيس الوزراء الإثيوبي يوجه رسالة إلى مصر والسودان بشأن سد النهضة

وجّه رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، الجمعة، رسالة "طمأنة" إلى الشعبين المصري والسوداني، بعد جلسة عاصفة في مجلس الأمن الدولي مساء الخميس، أعربت خلالها القاهرة والخرطوم عن مخاوفهما من أضرار سد النهضة الإثيوبي، وطالبتا باتفاقية قانونية بشأن ظروف ملئه وتشغيله.



بعد خطاب بايدن.. طالبان تستحوذ على معابر حدودية مع إيران وتركمانستان

تواصل حركة طالبان تحقيق مكاسب كاسحة في جميع أنحاء أفغانستان، إذ استولت على واحدة من البوابات التجارية الرئيسية للبلاد مع إيران.



بنغلاديش: حريق في مصنع عصير يودي بحياة 52 شخصًا وإنقاذ 25 آخرين

قال مسؤولون، الجمعة، إن 52 شخصًا على الأقل قتلوا وأنقذ 25 شخصًا آخرين من حريق اندلع في مصنع للعصير في بنغلاديش.



بعدما شهد تراجعًا في المناعة.. فايزر تسعى إلى طرح جرعة معززة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا

أعلنت شركة فايزر أن هناك تراجعًا في المناعة التي يمنحها لقاحها الخاص بفيروس كورونا، قائلة إنها تكثف جهودها لتطوير جرعة معززة تحمي الناس من سلالات الوباء الجديدة.