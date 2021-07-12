توب 5: صدور أحكام "قضية الفتنة".. ونتائج زيارة سلطان عُمان للسعودية

من صدور الأحكام ضد المتهمين في "قضية الفتنة" بالأردن، إلى إعلان السعودية وعُمان عن نتائج زيارة السلطان هيثم بن طارق، والاحتجاجات النادرة في كوبا ضد الحكومة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

يظهر هذا الفيديو لحظة وصول المتهمين في قضية الفتنة بالأردن إلى المحكمة، حيث ظهر كل من رئيس الديوان الأردني السابق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، وسط مجموعة من رجال الأمن.

غادر سلطان عُمان هيثم بن طارق، الاثنين، المملكة العربية السعودية بعد وصوله، الأحد، في أول زيارة خارجية له منذ توليه الحكم في يناير/كانون الثاني 2020، وكان في وداعه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

تجمع الآلاف في كوبا للاحتجاج على انعدام الحرية والوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد.

تحدثت راشيل كرين من CNN مع مؤسس "فيرجن غالاكتيك" ريتشارد برانسون بعد رحلته التاريخية إلى الفضاء. هذه كانت نصيحته الموجهة لجيف بيزوس.

وخلال فيديو نشره على "إنستغرام"، عبّر الممثل الأمريكي، ويل سميث، عن دهشته من أعمق حوض للغوص في العالم. وافتُتح "ديب دايف دبي" في الإمارات العربية المتحدة مؤخراً، ويبلغ عمقه 60 متراً.