توب 5: حريق مستشفى العراق.. ورد أردني على ادعاءات تعذيب باسم عوض الله

من تصريحات مصدر قضائي أردني لـCNN للرد على ادعاءات باسم عوض الله بشأن تعرضه للتعذيب، واحتجاجات أمام منزل وزير داخلية لبنان لرفع الحصانة عن مسؤولين في انفجار مرفأ بيروت، ومأساة الحريق الهائل في مستشفى بالعراق، وصولا إلى تفاعلات الإساءة العنصرية ضد ماركوس راشفورد لاعب المنتخب الإنجليزي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

نفى مصدر قضائي أردني، في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية، ادعاءات رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، حول تعرضه للتعذيب في داخل مقر احتجازه.

تظاهر أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء، أمام منزل وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، لمطالبته برفع الحصانة عن المسؤولين الذين طلبت السلطات القضائية رفع الحصانة عنهم.

أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية، الثلاثاء، أن "تسييس" ملف سد النهضة وطرح القضية في مجلس الأمن لن يكون مفيدا للتوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث حول هذه النقطة الخلافية الحساسة

قتل ما لا يقل عن 41 شخصًا جراء اندلاع حريق هائل في مستشفى بمحافظة ذي قار العراقية بعد انفجار صهاريج اوكسجين في جناح مخصص لعلاج مصابي كورونا.

ما بدأ كليلة سعيدة لمشجعي كرة القدم الإنجليزية، انتهى بأنين بعدما خسر فريقهم نهائي يورو 2020. وصلت المباراة لركلات الترجيح، وفشل 3 نجوم في تسجيل ضرباتهم، وماركوس راشفورد وجايدون سانشو وبوكايا ساكا، ما أثار موجة من الإساءة العنصرية ضد الرياضيين.