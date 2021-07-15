من حالة الفوضى وانهيار الليرة في لبنان بعد اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، وتحذير الخارجية الأمريكية من نهج "يهدد استقرار" مصر، وتعطيل فيسبوك هجمات قراصنة إيرانيين ضد عسكريين غربيين، وإجبار مهاجرات على الجنس مقابل الماء في ليبيا.. وصولا إلى فيضانات ألمانيا الكارثية... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

لبنان إلى المربع صفر.. الحريري يعتذر عن تشكيل الحكومة: عون قال ما حنقدر نتوافق

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المُكلف، سعد الحريري، اعتذاره عن مهمة تشكيل الحكومة، بعد لقاء هو الثاني خلال 24 ساعة، مع الرئيس ميشال عون في قصر الرئاسة، الخميس.



الخارجية الأمريكية تحذر من نهج "يهدد استقرار" مصر

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من أن "استهداف" السلطات المصرية للناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان "يهدد استقرار ومصر وازدهارها"، وذلك بعد إعلان المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، عن إحالته للمحاكمة بتهم تتعلق بنشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي.



فيسبوك يعطل هجمات قراصنة إيرانيين استهدفت عسكريين غربيين ومقاولي البنتاغون

قالت شركة فيسبوك، الخميس، إنها عطلت مجموعة من المتسللين الإيرانيين الذين أنشأوا ملفات تعريف وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وأرسلوا روابط خبيثة مستهدفة إلى الضحايا في محاولة للتجسس على مقاولي وزارات الدفاع الغربيين والعسكريين. يبدو أن الحملة لها صلات بالحكومة الإيرانية.



العفو الدولية: إجبار مهاجرات في مراكز احتجاز في ليبيا على ممارسة الجنس مقابل الماء

قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير أصدرته الخميس، إنها رصدت أدلة جديدة على انتهاكات مروّعة - من بينها العنف الجنسي - ضد المهاجرين الذين أُعيدوا قسرًا إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا، بعد فشل محاولتهم عبور البحر المتوسط.



الأسوأ منذ عقود.. فيضانات كارثية تودي بحياة 40 شخصًا على الأقل في ألمانيا

تسببت الفيضانات في ألمانيا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ في دمار كبير، وأودت بحياة 40 شخصًا على الأقل في ألمانيا و6 في بلجيكا.